"ابنتي الغالية".. فعاليات ثقافية فى ساحل سليم بأسيوط

في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. تأتي هذه الفعاليات كتوجيه من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

لليوم الثاني على التوالي، تُقام في قصر ثقافة ساحل سليم برئاسة محمود أحمد عبد العال فعاليات "ابنتي الغالية"، وذلك ضمن المبادرة التعليمية التي تُقدمها جمعية فرصة لتنمية المجتمع بساحل سليم. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين قدرة طلاب المرحلة الابتدائية على القراءة والكتابة.

تستهدف الفعاليات التي تنظمها جمعية فرصة لتنمية المجتمع بساحل سليم تشجيع الأطفال على التعلم وتعزيز مهاراتهم اللغوية من خلال استخدام الأساليب التعليمية المبتكرة والمحفزة. وتتضمن الفعاليات مجموعة من الأنشطة المتنوعة مثل القراءة والكتابة الإبداعية وورش العمل المختلفة، بهدف توسيع آفاق المشاركين وتنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية.

تهدف هذه الفعالية إلى تشجيع الأطفال على قراءة الكتب واستكشاف عالم الكتابة، وذلك ضمن برنامج فرصة التعليمي، الذي يركز على تعزيز القدرات اللغوية والثقافية لدى الأطفال في المجتمع. كما توفر الفعالية فرصة للأطفال للتفاعل والتعلم من خلال الأنشطة التفاعلية والألعاب التعليمية المسلية.

تلقى هذه الفعاليات إقبالًا كبيرًا من قبل الأهالي والأطفال في منطقة ساحل سليم، حيث يعبرون عن سعادتهم وامتنانهم لتوفير مثل هذه الفرص التعليمية والثقافية في فصل الصيف، مما يسهم في ترغيبهم في اكتشاف واستكشاف المزيد من المهارات الثقافية والفنية.

تستمر هذه الفعاليات لمدة عدة أيام، ومن المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا في تحقيق أهدافها التعليمية والثقافية في تنمية قدرات الطلاب وتطوير مهاراتهم.

ثقافة ساحل سليم: تقيم فعاليات ثقافية تحت عنوان " ابنتي الغالية"

ثقافة ساحل سليم: تقيم فعاليات ثقافية تحت عنوان " ابنتي الغالية"

ثقافة ساحل سليم: تقيم فعاليات ثقافية تحت عنوان " ابنتي الغالية"

ثقافة ساحل سليم: تقيم فعاليات ثقافية تحت عنوان " ابنتي الغالية"