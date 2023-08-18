ورشة فنية وألعاب ترفيهية لأطفال "ثقافة أبو تيج" بأسيوط
استقبل قصر ثقافة أبوتيج برئاسة محمود علي بيوض مجموعة من الأطفال في إطار برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. تم تنفيذ العديد من الفعاليات الثقافية والفنية لإثراء تجربة الأطفال وتفاعلهم مع الفن والثقافة.
بدأت الفعاليات بزيارة الأطفال لقاعة الهوايات والأنشطة حيث قدمت لهم بعض الألعاب الترفيهية بإشراف عائشة العطيفي. كما تم تقديم ورشة فنية للأطفال نفذها الفنان أسامة المنصوري، حيث استمتع الأطفال بتجربة التعامل مع وسائل التعبير الفني.
اختتمت فعاليات هذا اللقاء بعروض سينمائية خاصة للأطفال. قام حسين سيد هاشم بإخراج عدد من الأفلام الكرتونية التي لاقت استحسان الأطفال وأثرت فيهم بشكل إيجابي.
يأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. يسعى فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، إلى تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية لإغناء المشهد الثقافي في المنطقة.
تعد هذه الفعاليات فرصة رائعة للأطفال للتعرف والاستمتاع بالفن والثقافة خلال فترة الإجازة الصيفية، حيث يتاح لهم التفاعل مع تجارب فنية واكتشاف مواهبهم الإبداعية. يعكس برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" التزام الجهات المعنية بالثقافة بتوفير فرص تعليمية وترفيهية متميزة للأطفال في جميع أنحاء البلاد.
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