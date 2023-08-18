مناقشة قصائد شعرية للأديب ناجح جاد بثقافة ديروط

شهد قصر ثقافة ديروط، برئاسة محمد أبو العيون، ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بالقصر. تضمنت الفعالية أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الأدباء والفنانين والمثقفين من ديروط.

وشارك في الأمسية عدد من الشعراء بارزين، مثل علي صديق، أحمد محمد الحيدري، أحمد شحاتة، والموهبة الشابة أروى محمد طلعت، بالإضافة إلى مجموعة من المواهب الأدبية الشابة في ديروط. قدم الأدباء مجموعة من القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين اللغة الفصحى والعامية. اختتمت اللقاء بعرض للمواهب الأدبية الشابة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. وقد قام فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، بتنظيم هذه الفعالية ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وتهدف هذه الفعاليات الثقافية والفنية إلى تنشيط المشهد الثقافي في المنطقة، وإبراز المواهب الأدبية والشعرية للشباب، وتطوير قدراتهم في هذا المجال. كما تعتبر فرصة للجمهور للاستمتاع بالأداءات الشعرية المتنوعة والملهمة.

تحظى هذه الفعاليات بشعبية كبيرة من قبل المجتمع المحلي، حيث يتوافد عدد كبير من الجماهير لحضورها ودعم المواهب المحلية. وتعكس هذه الفعاليات التزام قصر ثقافة ديروط وفروع ثقافة أسيوط بتعزيز الحركة الثقافية والأدبية في المنطقة، وتقديم منصة للكتاب والشعراء الموهوبين للتعبير عن أنفسهم ومشاركة أعمالهم مع الجمهور.

يشكل هذا الملتقى الأدبي الثقافي في قصر ثقافة ديروط فرصة لتبادل الأفكار والآراء، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الأدباء والشعراء والجمهور. ويعكس تنظيم هذه الأمسية الشعرية التزام إدارة القصر بتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة تلبي اهتمامات الجماهير، وتساهم في إغناء المشهد الثقافي في ديروط.

تجدر الإشارة إلى أنه سيستمر تنظيم هذه الفعاليات طوال فترة إجازة الصيف، حيث سيتم تنظيم العديد من الأمسيات الثقافية والأدبية والفنية في قصر ثقافة ديروط وفروع ثقافة أسيوط، بهدف إثراء حياة الجماهير المحلية وتعزيز مشهد الثقافة والأدب في المنطقة.

الأديب الدكتور ناجح جاد يناقش بعض القصائد الشعرية بثقافة ديروط

الأديب الدكتور ناجح جاد يناقش بعض القصائد الشعرية بثقافة ديروط