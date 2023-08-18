اختيارات للمواهب في الموسيقى والغناء والعزف بـ"ثقافة الغنايم"

استقبل قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبة حسين صبرة مجموعة من الأطفال ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، وقد تم اختيار عدد كبير من المواهب في مجال الموسيقى والغناء والعزف للمشاركة في هذه الفعاليات بالتعاون مع الفنان مايكل عادل.

تأتي هذه الفعاليات في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم هذا البرنامج تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وقد قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم هذه الفعاليات المتنوعة.

تهدف هذه الفعاليات إلى إثراء حياة الأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية وتشجيع المواهب الشابة في مجالات الفن والثقافة، وتم استقبال الأطفال في قصر ثقافة الغنايم حيث تم تقديم عروض فنية ممتعة ومثيرة للاهتمام. وقد شملت الفعاليات عروضًا موسيقية وأغاني وعزف موسيقي، بالإضافة إلى ورش عمل لتطوير المهارات الفنية للأطفال.

وقد أبدى الأطفال إعجابهم الكبير بالفعاليات واستمتعوا بتجربة التعلم والاندماج في بيئة ثقافية محفزة. كما أشاد الحضور بالجهود التي بُذلت في تنظيم هذا البرنامج، مؤكدين أهمية دعم المواهب الشابة وتوفير بيئة تشجع على التعلم والإبداع.

ومع توفر مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الثقافة في المجتمع، نأمل أن يتمكن الأطفال من استثمار وقتهم في فترة الإجازة الصيفية بشكل إيجابي وبهذا يمكنهم تنمية مهاراتهم الفنية والاستمتاع بتجارب جديدة وثرية من حيث المعرفة والإبداع.

ثقافة الغنايم: اختيارات للمواهب في مجال الموسيقى والغناء والعزف