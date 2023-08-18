"ثقافة الغنايم" ينظم ورشة أشغال فنية للأطفال

بمبادرة وتوجيهات من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة أسيوط بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. برئاسة ضياء مكاوي، قام فرع ثقافة أسيوط بتنظيم ورشة عمل فنية بقصر ثقافة الغنايم برئاسة هبة حسين صبره.

تم تنفيذ الورشة الفنية بالتعاون مع الفنانة مارينا وجيه، التي أشرفت على تدريب الأطفال على صنع حقيبة صغيرة من الكرتون والفوم. تم تصميم الورشة بشكل هادف لتعزيز المهارات التصنيعية لدى الأطفال وتشجيعهم على الإبداع والتعبير الفني.

تم عقد الورشة في قصر ثقافة الغنايم، حيث حضر عدد كبير من الأطفال وذويهم. شهدت الورشة تفاعلاً كبيرًا من الأطفال الذين استمتعوا بتجربة العمل اليدوي وتعلموا كيفية صنع حقيبة مميزة بأنفسهم. تلقى الأطفال تعليمات مفصلة حول كيفية تجميع المواد وصنع الحقيبة، وتمكنوا من إظهار قدراتهم ومواهبهم من خلال التصميم والألوان.

أعربت هبة حسين صبره، رئيسة قصر ثقافة الغنايم، عن سعادتها بنجاح الورشة وتفاعل الأطفال. وأشادت بالجهود المبذولة من قبل الفنانة مارينا وجيه في تدريب الأطفال وتعزيز شغفهم بالفن والحرف اليدوية. كما شكرت الدكتورة نيفين الكيلاني والهيئة العامة لقصور الثقافة على دعمهم القوي لهذه المبادرة.

يأتي تنظيم هذه الفعالية الثقافية ضمن سلسلة فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" التي تهدف إلى تشجيع المجتمع على قضاء الأوقات الفراغية بطرق ترفيهية تحفز الإبداع والتعلم العملي. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الثقافة المستمرة للترويج للثقافة والفنون وتطوير المهارات الفنية والابتكارية لدى الأطفال.

ثقافة الغنايم: ورشة أشغال فنية لتدريب الأطفال علي عمل حقيبة صغيرة

ثقافة الغنايم: ورشة أشغال فنية لتدريب الأطفال علي عمل حقيبة صغيرة

ثقافة الغنايم: ورشة أشغال فنية لتدريب الأطفال علي عمل حقيبة صغيرة

ثقافة الغنايم: ورشة أشغال فنية لتدريب الأطفال علي عمل حقيبة صغيرة

ثقافة الغنايم: ورشة أشغال فنية لتدريب الأطفال علي عمل حقيبة صغيرة

ثقافة الغنايم: ورشة أشغال فنية لتدريب الأطفال علي عمل حقيبة صغيرة