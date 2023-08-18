"أهمية التغذية السليمة".. ورشة حكي للأطفال بـ"ثقافة البداري"

عقدت ثقافة البداري برئاسة محمد أبو رحمة ورشة حكي للأطفال بعنوان "أهمية التغذية السليمة"، حيث تم مناقشة التساؤلات الشائعة للأطفال بعنوان "لماذا لا نأكل الوجبات السريعة؟". تمت المشاركة في الورشة من قبل السيد وائل إبراهيم فهمي، وحضرها أيضًا الكاتب عبد الحليم محروس.

قام عبد الحليم محروس بتسليط الضوء على أهمية التغذية السليمة والآثار الضارة التي يمكن أن تترتب على تناول المأكولات السريعة. ناقش أيضًا أهمية تناول الخضروات والفواكه في النظام الغذائي وقدم بعض النصائح حول أهمية ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي.

تأتي هذه الورشة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، بالإضافة إلى إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. وقد نظم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي هذه الفعالية ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي.

تنظم فعاليات وأنشطة مختلفة في هذا البرنامج بهدف تعزيز الثقافة والفن في المحافظة. وتأتي هذه الورشة حول التغذية السليمة ضمن جهود فرع ثقافة أسيوط لإثراء المعرفة والتوعية بأهمية التغذية والصحة في المجتمع بشكل عام وبخاصة بين الأطفال.

انعقدت الورشة في جو مليء بالنشاط والتفاعل، حيث تفاعل الأطفال بشغف وطرحوا العديد من التساؤلات حول التغذية السليمة والمأكولات السريعة. تجاوبت اللقاءات بين الأطفال والمتحدثين بشكل مثير للاهتمام واستفاد الأطفال من المعلومات والنصائح التي قدمها الخبراء في المجال.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي بأهمية اتباع نظام غذائي صحي وتشجيع الأطفال على تناول الأطعمة الصحية والتخلص من التغذية الغير صحية. تعكس هذه المبادرات رؤية وزارة الثقافة في تحقيق مجتمع صحي وذكي، حيث يهدفون إلى تنمية قدرات الأطفال وتوعيتهم من خلال الفعاليات الثقافية.

لذا، يعد إقامة مثل هذه الورشة جهودًا حميدة لإشراك الأطفال في نشاطات ثقافية تربوية تساهم في نموهم الشخصي والثقافي. ومن المتوقع أن تتواصل فرع ثقافة أسيوط في تنظيم المزيد من الفعاليات المثيرة للاهتمام خلال فترة الإجازة الصيفية للأطفال.

ثقافة البداري: ينظم ورشة حكي للأطفال بعنوان " أهمية التغذية السليمة "

ثقافة البداري: ينظم ورشة حكي للأطفال بعنوان " أهمية التغذية السليمة "

ثقافة البداري: ينظم ورشة حكي للأطفال بعنوان " أهمية التغذية السليمة "

ثقافة البداري: ينظم ورشة حكي للأطفال بعنوان " أهمية التغذية السليمة "

ثقافة البداري: ينظم ورشة حكي للأطفال بعنوان " أهمية التغذية السليمة "