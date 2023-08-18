أنغام في العلمين "الليلة" .. القنوات الناقلة لحفل صوت مصر

تحيي الفنانة أنغام، حفلًا غنائيًا، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2023 (العالم علمين)، ومقرر أن يذاع الحفل على شاشة الحياة و Dmc .

ومن المقرر أن تقدم أنغام مجموعة متنوعة من أفضل أغانيها، ومتوقع أن يشهد الحفل حضورًا كبيرًا من قبل جمهورها ومحبيها من مُختلف أنحاء الوطن العربي .

تذيع شبكة تليفزيون الحياة الليلة الجمعة حفل الفنانة أنغام ضمن مهرجان العلمين الدولي المنعقد تحت شعار «العالم علمين»، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أنغام

وطرحت أنغام، آخيرًا أغنية جديدة بعنوان “سيبك إنت”، وحققت نجاحًا كبيرا عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان: وليد سعد، توزيع:مادي، والكليب من إخراج جمال عادل.

نسينا نعيش .. آخر أغنيات أنغام

كانت أحدث الأعمال الغنئاية لـ أنغام كليب “نسينا نعيش”، الذي سجل مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات رياض الخولي، ألحان سهم، توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج عادل جمال.

وتقول كلماتها "فضلنا نعيش عشان ننسى وفالأخر نسينا نعيش هنلقى في الغياب فرصة وفالأخر لقينا مافيش ما سابناش الفراق نرتاح ولا جاب اللي سابنا وراح ماحدش فينا زي ما كان

بيتمنى يعيش ويعيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي

كمان طلعت ما بتنسيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي

كمان طلعت ما بتنسيش ما بينا وبين زمان سكة بنمشيها ومابنمشيش حياتنا واقفة على خطوة نخطيها مبنخطيش ننسى إيه ولا إيه ولا مين إحنا لعبة في آيدين الحنين بنتراهن على النسيان

ونتحايل عليه مايجيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي

كمان طلعت ما بتنسيش ".

أغنية أنغام خليني شوية معاك

كانت قد طرحت أنغام حديثًا كليب " خليني شوية معاك، سجل أكثرمن مليون و 300 ألف مشاهدة خلال 11 يومًا من عرضه.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز، وتقول كلماتها "من أول ما ابتدينا في الكلام

من أول لمسة بينا في السلام

أنا قلبي حس يومها أوام أوام

إحساس غريب صعب أقوله

وكأني عشت الموقف ده زمان

حسيت كان روحي واخدة على المكان

كل اللي جوا مني في عيني بان

ما أنا عشت ليك عمري بطوله

حبيتك من كلمة ونظرة عين

حبيتك قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك من بدري أنا بستناك".