ميسي يكشف أسرارًا جديدة عن محطتي سان جيرمان وميامي

كشف النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الخميس أسرارًا جديدة في حياته الكروية، خاصة خلاله رحلته قبل الانضمام لصفوف بارس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي: إنه وجد سعادته مجدداً منذ انضمامه إلى إنتر ميامي الأميركي، واصفاً انتقاله إلى الدوري الأميركي لكرة القدم بأنه "نقيض" انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسجل ميسي 9 أهداف في 6 مباريات منذ انضمامه إلى انتر ميامي، والتحق بالنادي الأميركي بعد موسمين في فرنسا مع سان جيرمان.

وقال ميسي : كما قلت في ذلك الوقت، لم تكن رحلتي إلى باريس شيئًا أريده، ولم أرغب بأن أغادر برشلونة، وكان عليه التأقلم مع مكان مختلف تمامًا عن المكان الذي كنت أعيش فيه طوال حياتي، سواء من حيث المدينة أو بالمعنى الرياضي، وكان الأمر صعبًا، ولكن عكس ما يحدث لي الآن هنا.

انضم ميسي الى برشلونة عن عمر 13 قادمًا من الأرجنتين، وجاء انتقاله بعد أعوام طويلة من النجاح إثر أزمة اقتصادية كبيرة عاشها النادي الكتالوني.

ويملك ميسي فرصة الظفر بلقبه الأول مع ناديه الجديد عندما يواجهون ناشفيل السبت في نهائي كأس الرابطة، وأول ألقاب النادي الذي تأسس قبل ثلاثة أعوام.

وقال: سيكون أمرا رائعا لي ولكل من هو مشجع للنادي وللنادي نفسه، ونريد أن نكون نقطة مرجعية والفوز باللقب سيساعدنا كثيرًا في ذلك، إنه ناد صغير جدًا، لقد كان موجودًا لفترة قصيرة جدًا، والفوز باللقب الأول سيكون أمرًا رائعًا لنا جميعًا.