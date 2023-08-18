أول تعليق من كلوب علي انفعال محمد صلاح في مباراة تشيلسي

علَّق الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لليفربول عن واقعة غضب محمد صلاح أثناء خروجه في مباراة الفريق السابقة أمام تشيلسي في أولى جولات الدوري الإنجليزي.

كلوب يعلق علي واقعة غضب محمد صلاح:

قال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول و بورنموث عن غضب محمد صلاح أثناء خروجة أمام تشيلسي بديلًا: “كان ذلك قبل أسبوع”.

أضاف كلوب: "صلاح كان لديه أسبوع تدريب رائع وآمل أن يتمكن من تحقيق ذلك (ما قدمه في التدريبات) في المباراة، بخلاف ذلك لا شيء آخر لدي لأقوله، لم يحدث شيء آخر منذ ذلك الحين".

يذكر أن خروج اللاعب المصري محمد صلاح بديلًا في مباراة فريقه ليفربول السابقة أمام نظيره تشيلسي في الدقيقة 77 من عمر المباراة، وهو الأمر الذي تسبب في غضب محمد صلاح وخرج المصري من الملعب غاضبًا وهو يمزق ضمادة يده واتجه مباشرة إلى مقاعد بدلاء ليفربول.

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول علي الصفقة الجديدةالتي أبرهما مع اللاعب الياباني واتارو.

قال يورجن كلوب معلقًا علي صفقة واتارو: "أنا سعيد، واتارو لاعب جيد حقًا".

أضاف كلوب: "أعرف في عالم كرة القدم كيف تسير الأمور وأشياء من هذا القبيل، لكن ألقي نظرة، لأنه لاعب جيد حقًا".

واصل كلوب: "واتارو لاعب متمرس، قائد شتوتجارت، قائد اليابان، يتحدث الإنجليزية بشكل جيد، رجل لطيف، رجل يحترم العائلة، آلة على أرض الملعب، لاعب كرة قدم جيد علاوة على ذلك، سلوكه مثير".

شدد مدرب ليفربول يورجن كلوب: "لذا أنا سعيد حقًا، إنه لاعب كرة قدم جيد ولديه خبرة كبيرة ويحب العمل بجد".

أكمل كلوب: "إنه يحظى باحترام كبير جدًّا في ألمانيا، أعتقد أنه من الصعب حقًا خسارته بالنسبة لشتوتجارت، لكن على الجانب الآخر أعتقد أنها صفقة جيدة أيضًا".

أفاد كلوب: "بقي عام واحد على عقده، بالنسبة له هذا جيد، بالنسبة للنادي هذا جيد، بالنسبة لنا، إنه جيد حقًا، إنه سعيد حقًا بالانضمام إلينا، وهو أمر لطيف أيضًا".

أشار كلوب إلى اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا: "عادةً لا نتعاقد مع لاعبين من هذه الفئة العمرية، من الواضح أنه يتمتع بلياقة عالية وسنستمتع كثيرًا معه".

أصرَّ: "أنا متأكد من أنه يستطيع مساعدتنا على الفور، وهو أمر رائع لأن الموسم بدأ بالفعل، لذلك سيظهر كم هو جيد في الملعب ولا أطيق الانتظار حتى يكون هناك".

يذكر أن أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، في بيان رسمي، تعاقده مع الياباني واتارا إندو من صفوف شتوتجارت الألماني.