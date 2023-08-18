الجمعة 18 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التصريح بدفن طالب خطف روحه قطار بنها

صورة الطالب
صورة الطالب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة  طالب لقي مصرعه،  حيث صدمه قطار بدائرة مركز شرطة بنها، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية. 

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التصريح بدفن طالب خطف روحه قطار بنها 


وكانت البداية بتلقي  اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية،  إخطارا من عمليات النجدة؛ يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طالب يدعى أسامة عبدالحليم جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها.


وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طالب يبلغ من العمر نحو 15 سنة إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها.
وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأصدرت جهات التحقيق قرارها السابق.
 

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