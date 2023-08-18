153.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف صحي بسوهاج

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج انه فى اطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين تم تخصيص مبلغ 153.6 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بتمويل من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خلال العام المالى 2023/2024 منها مبلغ 107.7 مليون جنيه من وزارة التخطيط ومبلغ 45.9 مليون جنيه من قرض البنك الدولى.

ومن جانبه قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انه جارى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى من تمويل وزارة التخطيط يشمل احلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمركز المراغة واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بمركز اخميم واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية الكوامل وقرية بندار الكرمانية واستكمال تنفيذ خطوط الصرف الصحى بقرية المحامدة البحرية وقرية الكوامل هذا بالاضافة الى احلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشارع ترعة باجا الشرقى والغربى والنبوى المهندس وتفرعاتهم واحلال وتجديد شبكات المياه بمنطق الحويتى وغرب الكوبرى وخلف الجوازات واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقىة العمرى وحى راشد ومنطقة العارف وتوصيل الصرف الصحى للدير الأبيض.

وأوضح المهندس ابو ضيف محمد احمد جبر رئيس وحدة مشروعات التنمية المحلية انه جارى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى من تمويل قرض البنك الدولى بمد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بمركز جهينة وانشاء المزرعة الخشبية بجوار المنطقة الصناعية بغرب طهطا وتدعيم محطة مياه طهطا السطحية وتوصيل الصرف الصحى للمجازر.