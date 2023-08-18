واتارو إندو .. من هو نجم ليفربول الجديد

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانا رسميا كشف فيه عن تعاقده مع الياباني واتارو إندو من صفوف شتوتجارت الألماني.

وجاء في البيان الذي تم نشره اليوم على موقع ليفربول على الفيسبوك "يسعدنا الإعلان عن ضم اللاعب الياباني واتارو إندو بعقد طويل الأمد من نادي شتوتجارت الألماني،

مع انتظار وصول تصريح العمل والتخليص الدولي"

ومن جانبه قال إندو في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أنا سعيد جدًا الآن وأنا متحمس جدًا للانضمام إلى نادٍ كبير مثل ليفربول"، مضيفا إندو "إنه شعور رائع وهذا حلمي، لطالما كان حلمي أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومع أحد أكبر الأندية في العالم، إنه حلم تحقق بالنسبة لي".

بينما أفادت صحيفة "إندبندنت"، وقع واتارو إندو عقدًا لمدة 4 سنوات مع ليفربول.

كما خضع إندو للفحص الطبي مع ليفربول واجتازه بنجاح، ليوقع على عقود انضمامه لفريق يورجن كلوب.

تفاصيل عقد واتارو إندو مع ليفربول

لم يكشف ليفربول أي تفاصيل مالية عن الصفقة، حيث اكتفى في بيانه بالإشارة إلى أن اللاعب الياباني بات ثالث توقيع للريدز هذا الصيف بعد الانتهاء من الشروط الشخصية في عقده وإتمام الفحص الطبي بنجاح.

يذكر أن واتارو لن يستطيع المشاركة مع ليفربول في المباريات، حتى يحصل على رخصة العمل من قبل الجهات الحكومية في بريطانيا، طبقا للبيان الرسمي للنادي الإنجليزي.

وأخيرا ذكرت تقارير صحفية بريطانية مختلفة أن ليفربول اتفق مع شتوتجارت على ضم اللاعب الياباني مقابل 19 مليون جنيه إسترليني.



من هو واتارو إندو



- بدأ واتارو إندو «30 عامًا»، مسيرته الاحترافية بنادي شونان بيلمار الياباني عام 2010، قبل انضمامه إلى أوراوا ريد دايموندز في عام 2016.

- نجح إندو في تتويج مع أراوا، بلقب دوري أبطال آسيا عام 2017، على حساب الهلال السعودي، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

- انتقل إندو عام 2019 إلى شتوتجارت، على سبيل الإعارة، قبل أن يضمه الفريق الألماني بشكل نهائي في 2020.

- لعب واتارو مع شتوتجارت، 133 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا.

- خاض الدولي الياباني 50 مباراة دولية مع اليابان وسجل هدفين، بينما شارك في أربع مباريات في نهائيات كأس العالم بقطر 2022.