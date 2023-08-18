تجديد البنية التحتية بشبكة المياه والصرف الصحي بجامعة سوهاج

صرَّح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج أنه تم البدء في أعمال تجديد البنية التحتية من إحلال وتجديد لشبكة المياه والصرف الصحي لجميع مباني المقر القديم للجامعة، وذلك بتكلفة ٢ مليون جنيه، ذْإ تم الإحلال للشبكة المتهالكة لتقليل فاقد المياه، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية وترشيد استهلاك المياه، نظرًا لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه للتوسع في عمليات التنمية الشاملة.



أكد النعماني أن قضية ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد تحظي باهتمام الدولة المصرية، لذا حرصت إدارة الجامعة على تنفيذ عملية الإحلال وتجديد شبكة المياه لتناسب مع حجم الاستخدام المطلوب، وتحسين الخدمة المقدمة لمنتسبي الجامعة كافة، موضحًّا أن الأعمال كافة تتم بالإشراف الفنى الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، موجهًّا شكره للقائمين على التنفيذ والمهندسين المشرفين للتعاون الجاد وإزالة المعوقات كافة لسرعة الانتهاء منه.



أضاف المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة أنه تم إنشاء خطوط مياه قطر ٦بوصات بالشوارع الرئيسية، وخطوط قطر ٤ بوصات لتغذية المباني المختلفة، كما تم تنفيذ محابس للمياه قطر ٤بوصات و ٦ بوصات على كل الخطوط، وإنشاء غرف لجميع المحابس الجديدة، بجانب تنفيذ محابس لجميع أبواش الحريق أمام مداخل المباني وعلى الأرصفة، لافتًا إلي أنه تم أيضًا توصيل الصرف الصحي لمبنى معامل العلوم الطبية ومباني مدرجات الدكتور بسيوني، أن تنتهي أعمال الإحلال والتجديد كافة قبل بدء العام الدراسي الجديد.