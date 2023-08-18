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الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فيديو.. أحدث تصوير جوي لمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل

بوابة الوفد الإلكترونية

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية أحدث تصوير جوى لمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة.

https://fb.watch/muYSGucCq9/?mibextid=Nif5oz

 

 يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد افتتاح محطة قطارات "بشتيل"، وهو ما كشف عنه قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إذْ أكد أن محطة قطار الصعيد تشمل 6 خطوط سكة حديد، والتي تعد عبارة عن رؤية حضارية عصرية وتحيي المنطقة بالكامل.

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 قال وزير النقل، إنه مشروع تنموي كبير ومن المقرر أن يتم الافتتاح بعد 6 أسابيع وأن المحطة سوف تحصل على أفضل تصميم هندسي في 2023.

 

 لفت الوزير إلى أن إنفاق 2 تريليون جنيه على قطاع النقل في 9 سنوات، مشيرًا إلى أنه أمر منطقي في ظل ما تم إنجازه.

 

 أضاف وزير النقل، أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون تنافسيًّا، وأنه لم يزد عما كان يتحمله المواطن خلال استقلاله الميكروباصات، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد سعر الأتوبيس الترددي إلى الآن ويتم دراسة الموقف.