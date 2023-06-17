محطة سكك حديد صعيد مصر تستعد الافتتاح.. طابع فرعوني ومستوى عالمي

محطة سكك حديد صعيد مصر.. تستعد محطة سكك حديد صعيد مصر في منطقة بشتيل بالجيزة للافتتاح والتي تعد اذكى محطة سكك حديد في مصر، والتي ستقدم المحطة اعلى مستوى من الخدمات للركاب.





ومحطة سكك حديد صعيد مصر ‏ذكية تبادلية ذات طابع فرعوني ومستوى عالمي من الخدمات وتحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏ وكاميرات مراقبة ‏‏وتكون مكيفة الهواء وكافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.



محطة سكك حديد صعيد مصر



تحتوي المحطة على جراج متعدد الطوابق يسع ( 1000) عربة في المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد صعيد مصر وذلك طبقا للاشترطات العامة والتي راعت فصل حركة السيارات الملاكي التي ستتردد على الجراج متعدد الطوابق عن حركة النقل الجماعي لتيسير حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة ،واستغلال المنطقة اسفل محور 26 يوليو الجديد كمواقف للحافلات يسع حوالي 20 اتوبيس وكذلك ربط مداخل موقف الحافلات والجراج متعدد الطوابق بالطرق المحيطة بأرض كل من (موقف الحافلات – الجراج متعدد الطوابق)، ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة .



محطة بشتيل



كما يشمل الدور الأرضي ‏علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور ( الاول - الثاني) و اماكن ادارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطه ‏بالإضافة إلي 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40متر كما يضم الدورالاول والثاني للمحطة ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية.



تقع المحطة في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الأسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) .





وسائل نقل محطة الصعيد



تربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) ) لخدمة جمهور الركاب.



كما ان إجمالى مساحة المشروع يبلغ 57 فدان حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164.000 م2 وعمارات إستثمارية علي مساحة 44.000 م2 وحيث من المتوقع ان تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً .



اتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالي 7500 فرصة عمل.



جاري العمل لتنفيذ وتشطيب المحطة سكك كأعمال التشطيبات الخاصة بمبنى المحطة ‏الرئيسي المقام على مساحة 31 الف متر مربع ‏والمكون من دور بدروم جراج ودور ارضي ودورين متكرر ، حيث يشتمل المبني عَلِي عدد (6 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏ ،وكذلك إنشاء 4 أرصفة لخط المناشي وأعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي‏( أسوان/اسكندرية – المناشي – البضائع ).



جاري الانتهاء من تنفيذ كل الارصفة وتركيب القضبان بها، حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه ٢٢ كم.



جاري الانتهاء من انشاء وتشطيب الورش المختلفة بالمحطة مثل ورشة صيانة عربات القطارات ‏والتي تشمل 12 سكة ‏وورشة صيانة الجرارات والتي تشمل ٦ سكك لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات ‏وجاري تنفيذ ‏عدد ٢ نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور وعدد ٢ نفق سيارات ‏بإتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة.