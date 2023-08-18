مناورات بين أمريكا واليابان وأستراليا لمراقبة السفن الصينية

أفادت وسائل الإعلام اليابانية، أن أستراليا والولايات المتحدة واليابان تخططان للقيام بمناورات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي يوم 23 أغسطس، في تحالف جديد يهدف لمواجهة التهديد الذي تمثله كل من الصين وكوريا الشمالية.



ووفقاً للوكالة فإن الدول الثلاث سترسل سفناً حربية كبيرة إلى الفلبين، وأن الغرض من التدريبات هو مراقبة السفن الصينية.

وستجرى المناورات عقب تدريبات "مالابار" والتي تشارك فيها القوات المسلحة من أستراليا والهند والولايات المتحدة واليابان والتى تنتهي في 21 أغسطس.

وفي 13 أغسطس، أدخلت الحكومة اليابانية حيز التنفيذ اتفاقية مع أستراليا، تبسط إجراءات دخول قوات البلدين إلى أراضي بعضهما البعض، بما في ذلك إدخال الأسلحة، وقد أصبحت أستراليا الدولة الثانية، بعد الولايات المتحدة، التي تمتلك اليابان معها مثل هذه الترتيبات العسكرية الواسعة.

في المقابل، تجري سفن حربية روسية وصينية مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهادئ تشمل تدريبات على عمليات الإنقاذ والتصدي لضربات جوية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو الجمعة.

وأظهر تسجيل مصوّر نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" تسع سفن كبيرة تبحر في تشكيل رباعي بينما وقف أفراد الطاقم على ظهر المراكب.

شملت المناورات أيضا تدريبا على "ملء احتياطات الوقود من قبل السفن ونقل الحمولة أثناء تحرّك المراكب"، وفق ما ذكرت الوزارة، مضيفة أن مجموعة السفن شغلت أكثر من 6400 ميل بحري منذ بدء التدريبات.

وفي سياق آخر، تستضيف الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سيوك-يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وأوضح المكتب الرئاسي بسيول، في بيان، أن يون سيغادر إلى الولايات المتحدة، غدا الخميس، لحضور قمة ثلاثية، في 18 أغسطس الجاري، مع بايدن وكيشيدا وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ومن المقرر أن تعقد القمة في مقر الإقامة الرئاسي الأمريكي بمنتجع كامب ديفيد بالقرب من العاصمة واشنطن، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

ووفقا ليونهاب، يتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في عدة مجالات على رأسها الأمن والاقتصاد.

وتأتي تلك القمة تلبية لدعوة بايدن لنظيريه يون وكيشيدا، وسط توترات أمنية مستمرة بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية وتوترات جديدة بين الصين واليابان.

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