عاجل
الحكومة تعلن تثبيت أسعار الكهرباء حتى أول يناير 2024 السعودية توجه دعوة للرئيس الإيراني لزيارة الرياض (شاهد) تأييد سجن أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش بفتيات الجامعة الامريكية ده قلبي ده.. حماقي يطرح رابع أغانيه الصيفية الحكومة توافق علي اتفاقية صندوق النقد العرب والاتفاق الكندى لتعزيز الزراعة الذكية
الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية يستقبل وزير اليابان للشئون الخارجية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، يامادا كينجي، وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، والوفد المرافق له، اليوم، بمقر وزارة الخارجية. 

txt

الخارجية المصرية تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد بسبب الإساءة للقرآن

وتناول اللقاء، الذي شارك فيه مساعدا وزير الخارجية للشئون الآسيوية والعربية، مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر، وتنشيط حركة التبادل التجاري. 

كما شهد اللقاء تبادل الرؤي والتشاور إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السودانية وتطورات الأوضاع في منطقة شرق آسيا.

 