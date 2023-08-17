نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية يستقبل وزير اليابان للشئون الخارجية

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، يامادا كينجي، وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، والوفد المرافق له، اليوم، بمقر وزارة الخارجية.

وتناول اللقاء، الذي شارك فيه مساعدا وزير الخارجية للشئون الآسيوية والعربية، مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر، وتنشيط حركة التبادل التجاري.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤي والتشاور إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السودانية وتطورات الأوضاع في منطقة شرق آسيا.