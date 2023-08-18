تشافي يعلق ساخراً علي إنتقال أنسو فاتي من برشلونة لريال مدريد

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على إمكانية إنتقال أنسو فاتي إلي ريال مدريد.

تشافي علي إنتقال انسو فاتي إلي ريال مدريد

وقال تافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة و قادش معلقاً علي إمكانية رحيل أنسو فاتي إلي ريال مدريد: " هذه مزحة، أليس كذلك؟ لقد كنت صريحًا للغاية بالفعل".

وأضاف تشافي: "يتم إنشاء نقاشات لا معنى لها، أنسو فاتي مهم جدًا بالنسبة لنا وسيظل كذلك، هو تراث برشلونة".

يذكر أن فتح برشلونة باب الرحيل أمام أنسو فاتي، وسبق وأوضح تشافي أن كل الاحتمالات مفتوحة لحين نهاية سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

سبب رغبة أنسو فاتي في الرحيل عن برشلونة



حتى الآن أنسو فاتي مترددًا جدًا في البقاء ضمن صفوف العملاق الكتالوني ويفكر في مغادرة الفريق قبل غلق باب الانتقالات، ويعلم النجم الإسباني أنه لن يلعب مع البلوجرانا في الموسم الجديد، وعليه هنا البحث عن فريق جديد.

ينتهي عقد أنسو فاتي مع برشلونة في يونيو من عام 2027، ويتبقى لع مع البلوجرانا 4 مواسم ومعه أربعة ألقاب الدوري الإسباني وكأس إسبانيا والسوبر الإسباني، بالإضافة إلى بطولة أمم أوروبا.

انتقل أنسو فاتي من شباب نادي إشبيلية إلى نادي برشلونة في عام 2012 في صفقة انتقال حر، وتدرج في الفئات السنية حتى وصل للفريق الاول في موسم 2020-2021.

الهلال السعودي يسعي لضم فاتي

فيما وضع الهلال السعودي، فاتي على رأس قائمة أولوياته، في الميركاتو الصيف الحالي، حتى أنه فضله على البرتغالي جواو فيليكس الجناح الإسباني لأتلتيكو مدريد.

حاول الهلال ضم فيليكس مقابل 15 مليون يورو، لكن أتلتيكو مدريد طلب 20 مليونًا، وهو ما دفع الهلال إلى ضم نجم برشلونة.

على الرغم من رغبة اللاعب الشاب في البقاء مع برشلونة، إلا أن النادي الكتالوني قد يكون منفتحًا على رحيل اللاعب، من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها حاليًا.

ويمر فريق برشلونة بأزمة مالية حادة، في الوقت الحالي تهدد بتسجيل لاعبيه الجدد، وعلى رأسهم لاعب خط الوسط الألماني جوندوجان.