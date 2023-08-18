الزمالك يعرض التجديد على أحمد فتوح وينتظر الرد

عرض مجلس إدارة نادي الزمالك على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أحمد فتوح، تجديد عقده.

الزمالك يعرض التجديد على فتوح:

وصف مجلس إدارة الزمالك العرض المقدم لأحمد فتوح من أجل تجديد عقده بالمغري، وينتظر مسؤولو الأبيض رد اللاعب على العرض لحسم ملف تجديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الظهير الأيسر، أحمد فتوح، مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل دون الرجوع لمسؤولي ناديه.

يذكر أن طارق السيد، نجم الزمالك السابق، كشف موقف أحمد فتوح، لاعب القلعة البيضاء، من الانتقال إلى النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وترددت أنباء كثيرة خلال الفترة الماضية بشأن احتمال لحاق أحمد فتوح بزميله السابق إمام عاشور في النادي الأهلي، في ظل عدم التوصل لصيغة نهائية بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.

وقال طارق السيد إن أحمد فتوح يريد الاستمرار مع الزمالك، وأن أزمته الوحيدة هي عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وأضاف، أن أحمد فتوح يمتلك عروضًا خارجية في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن اللاعب أخبره بأنه لن يلعب في مصر لفريق غير الزمالك.

ونفى طارق السيد ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن توقيع فتوح للقلعة الحمراء، على غرار زميله السابق إمام عاشور، مؤكدًا أن اللاعب متمسك بالزمالك لأقصى درجة حتى الآن.

وتعجب السيد من احتمال تفريط الزمالك في لاعبه قائلًا: "هناك مواهب كثيرة في مصر، لكن فتوح مختلف، كيف يمتلك نادٍ لاعبًا مثله ويتركه؟ بالتأكيد سيجدد له نادي الزمالك، وإلا فإن المسؤولين لا يعرفون ما يفعلون".

ويعاني الزمالك من أزمات مالية وإدارية عدة كبيرة تعطل إبرام النادي صفقات جديدة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

وقدم الزمالك أسوأ مواسمه في السنوات الأخيرة، حيث لم ينجح في التتويج بأي بطولة محلية كانت، أو قارية.

وعلى صعيد آخر رفع نادي الشباب السعودي عرضه المالي للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويحاول الشباب التعاقد مع زيزو لتدعيم صفوفه على الرغم من إعلان إدارة الزمالك رفضها التفريط في اللاعب ما دفع النادي السعودي لرفع العرض المالي.

وقال الصحفي السعودي عبدالأعلى سكير، إن الشباب اقترب من التعاقد مع أحمد زيزو بعدما رفع العرض المالي إلى 8 ملايين دولار في الساعات الماضية.