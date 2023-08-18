الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط عاطل يتاجر في المحظورات بالقطامية

المتهم بحوزته المضبوطات
المتهم بحوزته المضبوطات

تمكنت مباحث القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية بمنطقة القطامية، متحذا من مسكنه وكرا لممارسة نشاطه الغير مشروع، وعثر بحوزته على كميات من الألعاب النارية،وتحرر محضر بالواقعة وتوالى النيابة العامة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة  القطامية بمديرية أمن  القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من المحل عمله كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين وبيع الألعاب النارية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل عمله المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على  1083 قطعة وعبوة ألعاب نارية متنوعة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وفي واقعة آخرى ألقت أجهزة وزارة الداخلية،في وقت سابق،  القبض على أحد الأشخاص بالفيوم وبحوزته قرابة مليون وحدة ألعاب نارية متنوعة بقصد الإتجار.
 معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، أكدت قيام (عامل " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز الشواشنة) بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
 
تم استهداف المتهم وضبطه حال تواجده داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزته

(قرابة مليون وحدة ألعاب نارية بأحجام مختلفة - 50 كيلو جرام من المواد المستخدمة فـى التصنيع - كمية كبيرة من فوارغ الألعاب النارية المعدة للتعبئة) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار فيها والتربح منها.
 
 

مواد متعلقة

حملة رقابية تكشف مخالفات تجارية في الغنايم

الاسماعيلية جاهزة لمهرجان المانجو

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مدرسة بالضفة الغربية.. والاتحاد الأوروبي يُطالب بالتعويض

سليمان وهدان: قرار إحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المختصة يؤكد جدية التعامل

خالد حنفي يهنئ "الوكيل" بالفوز برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

محلية أبوتيج: توزيع 250 كيلو لحم بقري على المواطنين