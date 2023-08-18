سقوط عاطل يتاجر في المحظورات بالقطامية

تمكنت مباحث القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية بمنطقة القطامية، متحذا من مسكنه وكرا لممارسة نشاطه الغير مشروع، وعثر بحوزته على كميات من الألعاب النارية،وتحرر محضر بالواقعة وتوالى النيابة العامة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من المحل عمله كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين وبيع الألعاب النارية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل عمله المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 1083 قطعة وعبوة ألعاب نارية متنوعة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي واقعة آخرى ألقت أجهزة وزارة الداخلية،في وقت سابق، القبض على أحد الأشخاص بالفيوم وبحوزته قرابة مليون وحدة ألعاب نارية متنوعة بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، أكدت قيام (عامل " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز الشواشنة) بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.



تم استهداف المتهم وضبطه حال تواجده داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزته

(قرابة مليون وحدة ألعاب نارية بأحجام مختلفة - 50 كيلو جرام من المواد المستخدمة فـى التصنيع - كمية كبيرة من فوارغ الألعاب النارية المعدة للتعبئة) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار فيها والتربح منها.



