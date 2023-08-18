أنشيلوتي يكشف تفاصيل إصابة كامافينجا قبل مواجهة ألميريا بالدوري الإسباني

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، اليوم الأربعاء، تفاصيل إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الملكي إدوارد كامافينجا.

أنشيلوتي يكشف تفاصيل إصابة كامافينجا

وقال أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد و ألميريا متحدثاً عن كامافينجا: " كان لديه حمل زائد طفيف، إنه في قائمة الفريق سيتم استدعائه وغدًا سنقرر".

وتابع أنشيولتي: " "نحاول أن نجعله يصل إلى المرمى أكثر، وهو ما ينقصه، سجل هدفًا واحدًا فقط ثم واجه صعوبة أكبر".

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد وألميريا غدًا السبت، في الجولة الثانية للدوري الإسباني، بعدما حقق الفريق الملكي فوزًا في الجولة الأولى بهدفين دون مقابل أمام أتلتيك بلباو.

ويحتل ريال مدردي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني حتي الن قبل إنطلاق الجولة الثانية من البطولة برصيد 3 نقاط.

يذكر أن تعاقد ريال مدريد الإسباني مع مواطنه الحارس كيبا أريزابالاجا من تشيلسي اللندني بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وذلك لتعويض حارسه الأساسي البلجيكي ثيبو كورتوا والذي تعرض إلى إصابة خطيرة في الركبة الأسبوع الماضي تبعده فترات طويلة من الموسم الحالي.

وقال كيبا بعد إنتقاله لريال مدريد :"أود أن أبعث برسالة دعم إلى تيبوت وإيدر وأردا وأتمنى لهم الشفاء العاجل لأن الإصابات هي أصعب شيء في مسيرتنا المهنية".

أشار كيبا في تصريحات الصحفية:" هذا أحد أهم أيام مسيرتي الرياضية وأكثرها تميزًا. حياتي. أنا فخور جدًا بكوني في ريال مدريد".

أكمل في تصريحاته :" . لن أكون أبدًا ناقصًا للعمل الجاد والالتزام والجهد مع هذا القميص سواء في التدريب أو في المباريات".

أتم تصريحاته :" آمل أن نتمكن من إضافة المزيد إلى خزانة كأس مدريد وإثراء أسطورة النادي .. هلا مدريد".

ويعود كيبا، حارس أتلتيك بلباو السابق، إلى إسبانيا التي تركها في صيف 2019 عندما قرر تشيلسي التعاقد معه إذ خاض معه 159 مباريات في جميع المسابقات حقق خلالها بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية وبطولة الدوري الأوروبي.

وبدأ ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بالفوز على أتلتيك بلباو يوم السبت بهدفين دون رد.