مطار مرسى علم يستقبل 142 رحلة طيران الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 142 رحلة طيران سياحية قادمة من 11 دولة أوروبية تقل الاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات على مدار الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت وحتى يوم الجمعةالقادم وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار تبين وصول 142‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 29 الف سائح أجنبى وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية على مدار الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت من بينها 5 رحلات داخلية عبرخطوط مصر للطيران.

استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 29 ألف سائح أجنبى

وأشار عثمان إلى استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 29 ألف سائح أجنبى من 11 دولة اوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و المجر و سلوفاكيا.

مؤكدا أرتفاع معدل حركة الطيران السياحية الخارجية الوافدة من مطارات أوروبا إلى مرسى علم الأسبوع الجاري بزيادة رحلتان عن الاسبوع الماضى، لافتا إلى أن مرسي علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب على مستوى العالم

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء البحر الأحمر.

و تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة

مرسى علم

مرسى علم