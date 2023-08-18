غداً .. صراع ثلاثي على منصب الرئيس في إنتخابات الإسماعيلي

تقام غدًا السبت اصعب انتخابات فى تاريخ الاسماعيلي لاختيار مجلس جديد لتولي مهام النادي لمدة 4 سنوات مقبلة خلفًا للمجلس المستقيل برئاسة يحيى الكومي.



ويتعرض الإسماعيلي لأزمات متلاحقة سواء على المستوى الإداري والمالي كما أن الدراويش يعاني من أزمة إيقاف القيد للاعبين بعد شكاوى اللاعبين الأجانب لعدم حصولهم على مستحقاتهم.

وتجرى الانتخابات على مقاعد الرئيس والنائب وأمين الصندوق و5 أعضاء منهم واحد تحت السن، واشتعلت المنافسة بشكل قوي بين نصر أبو الحسن وسليمان أبو عريضة وعلي غيط على مقعد الرئاسة.

في المقابل ، اقترب الإسماعيلي من حل أزمة إيقاف القيد لمدة 3 فترات انتقالات بعد قرار الاتحاد الدولي (فيفا) لصالح اللاعب التونسي نور الزمان الزموري مدافع الفريق السابق.

وتواصلت اللجنة الفنية في الإسماعيلي برئاسة علي أبو جريشة مع اللاعب وتم الاتفاق على حصوله على ربع مليون دولار مقابل التنازل عن الشكوى ضد النادي بعدما كان الإسماعيلي ملزماً بسداد 600 ألف دولار بمهلة انتهت يوم 5 مايو الماضي.

وأبدى اللاعب التونسي موافقته المبدئية على هذا الحل، ووعده مسؤولو الإسماعيلي الزموري بسداد مستحقاته، بعد بيع قائد الدراويش باهر المحمدي رسميًا إلى المصري البورسعيدي مقابل 20 مليون جنيه.

