وزارة الحج والعمرة تطرح وظائف شاغرة للجنسين.. التخصصات المطلوبة

طرحت وزارة الحج والعمرة عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام، الأمر الذي جعله تحتل مركز الصدارة اليوم بمؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن الوزارة عبر حسابها الرسمي بموع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الشواغر الوظيفية لديه متاحة للجنسين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وظائف وزارة الحج والعمرة

وتحتاج وزارة الحج والعمرة إلى شغل 15 وظيفة في تخصصات متنوعة منها:

التخصصات الإدارية.

- التخصصات القانونية.

- التخصصات التقنية.

- التخصصات الهندسية

فيما جاءت المسميات الوظيفية بوزارة الحج والعمرة عى النحو التالي:

محلل بيانات. مطور برامج. أخصائي ذكاء أعمال مساعد. باحث تدريب وابتعاث مساعد. باحث قانوني مساعد. أخصائي حماية البيانات. محاسب تكاليف ممارس. أخصائي استراتيجية ممارس. أخصائي تقنية معلومات. باحث أمن وسلامة. باحث تنظيم مساعد. باحث أمن سيبراني ممارس. أخصائي أمن سيبراني. مهندس صناعي مساعد. مهندس إدارة مشاريع مساعد.

وظائف وزارة الحج والعمرة..شروط عامة

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- الإلمام بالحاسب الآلي.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

وظائف وزارة الحج والعمرة..طريقة التقديم

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أن التقديم على وظائفها السابقة يكون بشكل إلكتروني عبر منظومة التوظيف الموحدة (جدارات) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. jadarat.sa

موعد التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

فيما يبدأ التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 7 صفر 1445هـ/ 23 أغسطس 2023م، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 11 صفر 1445هـ/27 أغسطس 2023م .