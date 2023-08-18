وفاة المطرب أحمد الشوكي

كشف حسام عزت، مدير أعمال المطرب الشعبى أحمد الشوكي، عن وفاته، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وكتب حسام عزت، عبر صفحته قائلًا: “البقاء لله، أخويا الفنان أحمد الشوكي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ومن المقرر أن يتم يتم تشييع جنازة المطرب الراحل أحمد الشوكي، بعد صلاة الجمعة فى بنى مزار بالمنيا.

المطرب أحمد الشوكي

ويشار إلى أن المطرب أحمد الشوكي، يعتبر واحدًا من نجوم الغناء الشعبى الذين اشتهروا فى فترة التسعينيات، حيث اشتهر بأكثر من أغنية، إلا أنه اختفى عن الساحة لفترة قبل أن يعود من جديد.

يذكر أن اشتهر المطرب أحمد الشوكي، بأغنية أعملك إيه التي قدمها للجمهور عام 1995، ثم اختفى عن الساحة الفنية للعديد من السنوات، وعاد مؤخرًا قبل وفاته بسنوات، ولكن لم يعود بنفس النجاح الذي كان به من قبل.