ماهى الحالات التى تُمكن الزوجة من الطلاق للضرر؟.. قانونى يجيب

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" هكذا وصف الله تبارك وتعالى، الحياة الزوجية بأن المودة والرحمة أساسها، وقد لاتخلو الحياة الزوجية من الخلافات العادية، ولكن هناك خلافات وأسباب تفوق تحمل طاقة الزوجة، وعندما تشعرباستحالة العشرة تطلب الطلاق وإذا رفض زوجها تقرراللجوء للقضاء، والسؤال هنا ماهى الأسباب والحالات التى تُمكن الزوجة من الطلاق للضرر.

قانونى يجيب عن الحالات التى تمكن الزوجة من الطلاق للضرر

وقال ايمن محفوظ المحامى بالنقض، "للوفد" أن الزواج الذي وصفه المولي عز وجل بأنه ميثاق غليظ هدفه السكني بالرحمه والموده، ولكن حينما تختفي تلك الفضائل الساميه، فان الشرع وضع حل لإنهاء تلك العلاقه للاسباب التى تتعلق بالضرر الذي يقع علي الزوجه من زواج لايحقق ماتتمناه الزوجه لان الله خلق الرجل والمرأة من أجل إعمار الكون فلا تستقيم الرحمه والموده مع البخل والحرمان فاشباه الرجال الذين لا ينفقون على زوجاتهم قد أمر الشرع الزوجه أن تاخذ منه دون علمه بمقدار ما يكفي حاجتها ولكن في حاله تعذر الحصول على مال ونفقه من الزوج فان الضرر قد انعقد ولزم الطلاق فلزوم الطلاق وجب، لان المرأة التي لا ينفق عليها زوجها يسبب لها ذلك ضررا كثيرا فعليها أن ترفع أمرها للقاضي من شان أن يحكم لها بالتطليق من هذا الزوج الذي لا ينفق على زوجته.

وأضاف أن هناك أسبابًا اخرى منها إصابة الزوج بعجز جنسي أو هجر زوجته أو تزوج عليها باخري، أو أنه دائم التعدي عليها وسلب مالها، أو أساء معاشرتها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الصادر بشأن مسائل الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينها، واجراءات رفع الدعوي تكون وفق الإجراءات التي وضعها القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال، من اللجوء الي مكتب التسويه للمحاوله الاصلاح بين الزوجين قبل رفع الأمر للقاضي.

وأكد أن تعذر الصلح والاصلاح يحاول القاضي الصلح وأن عجز فإن الحكم بالتطليق لاثبات الضرر الذي لحق بالزوجه من عدم انفاق الزوج عليها ويكون حكم التطليق الصادر من محكمه أول درجه قابل للاستئناف التي تقضي فيه المحكمه بحكم نهائي غير قابل لأي طعن بعد الغاء طعون النقض في مسائل الاحوال الشخصيه.