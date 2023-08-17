الأم الشيطانة.. تفاصيل قضية صاحبة قناة "أم زياد وهبة"

"الأمُ مَدرسةٌ إذا أعدتها.. أعدت شعبًا طيب الأعراق".. هذا ما نقشته كلمات الشاعر حافظ إبراهيم فى عقولنا منذ الصغرعن الأم، والتى إذا أعدت دينيًا وأخلاقيًا وعلميًا، كان نتاجُها طيبًا، ولكن هناك أمهات لعنة على الأمومة انحدرت أخلاقهم وانعدم الوازع الديني بداخلهم، لعل آخرهن البلوجر صاحبة قناة أم "زياد وهبة" التى ارتدت عباءة إبليس فكانت كلمته فى الأرض وعاثت فيها فسادًا، بعدما انساقت وراء الشهرة والمال، وحلم الثراء السريع فتاجرت بأبنائها وحرضتهم على الفسق ونشرت فيديوهات مشينة، آخرها مقطع نشرتع عبر قناتها لتروى فيه واقعة اكتشافها علاقة محرمة بين ولد وبنت من أبنائها.

خلال التقرير التالى ترصد"الوفد" تفاصيل قضية صاحبة قناة"أم زياد وهبة"

قصة حياة صاحبة قناة "أم زياد وهبة"

قالت المتهمة "هبة السيد" البالغة من العمر 34 عاما، انها تزوجت حين كان عمرها 15 عامًا من زوجها الأول والد أطفالها الخمسة، واستمر زواجها 18 عامًا، ثم تم الطلاق وبعد فترة تزوجت من آخر.

تفاصيل قضية صاحبة قناة أم زياد وهبة

تعود قصة المتهمة "هبة السيد" لنهاية عام 2018، حيث أنشأت إحدى قنوات “يوتيوب” بالتعاون مع ابنها محمد، وذلك لتصوير مقاطع فيديو عن الروتين اليومي ووصفات الطعام المختلفة، وبالفعل خرج أول فيديو إلى النور بعنوان "أول ظهور لي على اليوتيوب" وهو مقطع الفيديو الذي لم تظهر فيه بصورتها ولكن وضح صوتها خلال المقطع وهي في المطبخ تشرح طريقة عمل الشعرية باللبن والسكر، ولم يمضِ كثيرا حتى ظهرت المتهمة هبة السيد بعدها بأيام قليلة عبر قناتها في “تحدي تناول الإندومي”، حيث ظهر برفقتها ابنها محمد.

توالت مقاطع الفيديو في قناة أم زياد وهبة على اليوتيوب، ما بين الروتين اليومي ووصفات الطعام ووصفات العناية النسائية، والحديث عن بعض المشكلات الأسرية، إلا أنها أصبحت تظهر في جميع المقاطع بوجهها، وبين الحين والآخر كان يظهر برفقتها أطفالها الخمسة، حتى شهر أبريل 2023 حين خرجت في مقطع فيديو فاضح وبرفقتها ثلاثة من أطفالها، تتحدث عن ابنها وابنتها ومشاهدتهما لهما في أوضاع مخلة على سرير واحد في الغرفة، بالإضافة لمشاهدتها محادثة بين ابنها وشخص آخر يخبره فيها بإرادته في إقامة علاقة معها.

وتقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، ببلاغ للنيابة العامة تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم 29 من شهر إبريل الماضي عن نشر قناة المتهمة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة.

وحسب البلاغ فإن المتهمة قامت باستخدام الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة، ما يعرضهم للخطر.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط اليوتيوبر "هـ. ا" "وشهرتها أم زياد وهبة" مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية.

قانونى يوضح عقوبة الاتجار بالبشر

وصرح ايمن محفوظ المحامى بالنقض، فى حواره"للوفد" أن المتهمة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" أدعت فى الفيديو التى نشرته أن هناك علاقة آثمة بين نجلها صاحب الـ18 عامًا ونجلتها 16 عامًا، وذلك بهدف التربح، واستخدمت الأطفال الصغار فى الفيديو ليشهدوا على الواقعة.

وأكد أن التقارير الطبية أثبت عذرية نجلتها وكذب إدعائها، وأن ذلك جريمة إتجار بالبشر.

وأضاف أن القانون يكافح جميع صور الاتجار بالبشر، والقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ نص على أن الاتجار بالبشر عقوبات تبدأ من الحبس وحتي السجن المؤبد والغرامه لكل صور الاتجار بالبشر أوإصابه الضحايا بضرر أو استخدم الأطفال أوالنساء كسلعه أومساعده الجناه في تنفيذ جرائمهم وفي جميع الأحوال يحكم بمصادره الأموال والمعدات المستخدمه في الجريمه من معدات.

السبت أولى جلسات محاكمة المتهمة

تنظر الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادى النطرون، السبت المقبل، أولى جلسات محاكمة البلوجرز"هبة السيد" صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنها وزوجها بتهمة الاتجار بالبشر،وإذاعة فيديو على قناتها ادعت فيه وجود علاقة محرمة بين أبنائها.

وتضم المحكمة فى عضويتها كلًا من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسينى والمستشار ياسر عكاشة المتناوى والمستشار محمد مرعى وأمانة سر أشرف حسن.

كانت النيابة العامة في 5 يونيو 2023 أحالت المتهمة هبه سيد إبراهيم احمد والمتهم محمد حمدى عبد المجيد أحمد 18 عام الطالب بالصف الثالث الثانوى والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالى هارب لأنهم في الفترة من عام 2018 حتى ابريل 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هم أطفالها حيث استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات حتى إنها لم تبال فى المقطع الذى إتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمس شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيد من المشاهدات إلى قنواتها.