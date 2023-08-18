البلطي بـ78 جنيهًا.. أسعار الأسماك اليوم الجمعة بالجملة

تشهد أسعار الأسماك في سوق الجملة، اليوم الجمعة، تغيرات طفيفة، إذ تتراوح أسعار السمك البلطي ما بين 65 لـ 78 جنيهًا، والسمك البوري من 60 لـ 170 جنيهًا للكيلو.

وتنشر "الوفد" أسعار الأسماك اليوم الجمعة بالجملة.

أسعار الأسماك اليوم الجمعة

البلطي:- من 65 لـ 78 جنيهًا.

بلطي أسواني:- من 20 لـ 60 جنيهًا.

فليه بلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.

قشر بياض:- من 70 لـ 110 جنيها.

بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.

بياض أملس ( خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ 50 جنيهًا.

قراميط وشيلان:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

مكرونة سويسي:- من 60 لـ 90 جنيهًا.

مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

سبيط- كاليماري:- من 175 لـ 275 جنيهًا.

قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كابوريا:- من 40 لـ 210 جنيه.

مرجان:- من 35 لـ 45 جنيهًا.

مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

بربون:- من 45 لـ 65 جنيهًا.

بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

دنيس:- من 100 لـ 160 جنيهًا.

جمبري:- من 80 لـ 300 جنيه.

جمبري مجمد:- من 100 لـ 250 جنيهًا.

بوري:- من 60 لـ 170 جنيها.

شعور:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

وقار:- من 70 لـ 130 جنيهًا.

قاروص:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيهًا.