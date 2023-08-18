انخفاض كبير بالطماطم.. أسعار الخضراوات اليوم الجمعة

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن أسعار الطماطم اليوم الجمعة، تشهد تراجعًا كبيرًا بنسبة تصل من 20 لـ 30% مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، نتيجة أول بشاير الإنتاج من مشروع الصوب الزراعية الذي حقق الاكتفاء الذاتي وزيادة المعروض من الإنتاج أثناء الفجوات التي تحدث بين المواسم الزراعية.

وأضاف نجيب في تصريحه لـ"الوفد"، أن ما تردد من شائعات عن الصوب الزراعية خاطئ، فالمشروع حقق إنتاجية عالية وهو أحد أسباب توافر المنتجات وعدم غيابها عن السوق المصري، مؤكدًا أن الصوب توفر المياه وتحقق التحكم في الأسمدة والمبيدات.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن أسعار الطماطم اليوم بسوق العبور تتراوح ما بين 5 لـ 7.5 جنيه.

وفي هذا السياق، تنشر "الوفد" أسعار الخضروات اليوم الجمعة بسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم

كيلو الطماطم:- من 4.5 لـ 7.5 جنيه.

كيلو البطاطس:- من 7 لـ 10 جنيه.

كيلو البصل:- من 9 لـ 17 جنيهًا.

كيلو الكوسة:- من 7 لـ 9 جنيهات.

كيلو الجزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو الفاصوليا:- من 19 لـ 25 جنيهًا.

كيلو الباذنجان البلدي:- من 4 لـ 6.5 جنيه.

كيلو الباذنجان الرومي:- من 5 لـ 6 جنيهات.

كيلو الباذنجان الأبيض:- من 4.5 لـ 6.5 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهًا.

كيلو الفلفل الحامي البلدي:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو الفلفل الألوان:- من 14 لـ 30 جنيهًا.

كيلو الملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الخيار الصوب:- من 12 لـ 15 جنيها.

كيلو الخيار البلدي:- من 8 لـ 12 جنيهات.

كيلو البامية:- من 25 لـ 30 جنيهًا.

كيلو القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو البطاطا:- من 4 لـ 8 جنيهات.

كيلو الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

كيلو اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

كيلو البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

كيلو البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.