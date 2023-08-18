الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

البلح بـ 15 جنيهًا.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

الفاكهة
الفاكهة

تشهد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في الأسعار بسوق العبور والجملة، إذ يسجل البلح الزغلول من 9 لـ 15 جنيهًا، والموز الصعيدي من 7 لـ 10 جنيهات.

txt

الذهب يُخالف التوقعات.. أسعار المعدن الأصفر اليوم الجمعة

txt

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم

وتنشر "الوفد" أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بالجملة.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

 كيلو البرتقال الصيفي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

 كيلو الليمون البلدي: من 6 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو عنب بناتي أصفر: من 9 لـ 15 جنيهًا.

 كيلو عنب بناتي أحمر: من 9 لـ 15 جنيهًا.

 كيلو تفاح مصري: من 16 لـ 26 جنيهًا.

 كيلو بلح رملي: من 7 لـ 10 جنيهات.

 كيلو بلح سيوي: من 30 لـ40 جنيهًا.

كيلو بلح زغلول: من 9 لـ 15 جنيهًا.

 كيلو تين برشومي: من 6 لـ 14 جنيهًا.

 كيلو كنتالوب: من 6 لـ14 جنيهًا.

 كيلو خوخ مستورد: 40 جنيهًا.

 كيلو كمثرى خشابي: من 12 لـ 22 جنيهًا.

 كيلو كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ25 جنيهًا.

 أناناس: 50 جنيهًا.

 كيلو دوم: من 20 لـ40 جنيهًا.

كيلو كريز: 25 جنيهًا.

 كيلو كيوي: 26 جنيهًا.

 كيلو أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

 كيلو موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

 كيلو موز صعيدي: من 7 لـ 10 جنيهات.

 أسعار المانجو اليوم

 كيلو مانجو عويس: من 25 لـ 45 جنيهًا.

 كيلو مانجو هندي: من 15 لـ 27 جنيهًا.

 كيلو مانجو تيمور: من 15 لـ 27 جنيهًا.

كيلو مانجو زبدية: من 15 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو بلدي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

 كيلو مانجو فونس: من 15 لـ 27 جنيهًا.

 كيلو مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.

 كيلو مانجو دبشة: من 15 لـ 21 جنيهًا.

 كيلو مانجو صديقة: من 15 لـ 27 جنيهًا.

 كيلو مانجو جولك: من 15 لـ 21 جنيهًا.

 كيلو مانجو سكري: من 15 لـ 23 جنيهًا.

 كيلو مانجو بيض العجل: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو سنارة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو تومي: من 11 لـ 19 جنيهًا.

 كيلو مانجو فجر كلان: من 11 لـ 19 جنيهًا.

 كيلو مانجو كنت:- من 11 لـ 19 جنيهًا.

 كيلو مانجو كيت: من 11 لـ 19 جنيهًا.

 كيلو مانجو نعومي: من 15 لـ 27 جنيهًا.

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يستعرض آخر مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة

اختتام فعاليات الدورة التدريبية الثانية بعنوان "الشكاوى والمراجعات والطعون الانتخابية"

السيطرة على حريق نشب بـ "جراج العتبة"

محافظ أسيوط يناقش حل مشاكل المواطنين مع أعضاء النواب والشيوخ

أمريكا توافق على إرسال مقاتلات إف-16 لأوكرانيا

وفاة ربة منزل من علو والأمن يكشف تفاصيل