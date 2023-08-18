البلح بـ 15 جنيهًا.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور
تشهد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في الأسعار بسوق العبور والجملة، إذ يسجل البلح الزغلول من 9 لـ 15 جنيهًا، والموز الصعيدي من 7 لـ 10 جنيهات.
وتنشر "الوفد" أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بالجملة.
أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور
كيلو البرتقال الصيفي: من 9 لـ 15 جنيهًا.
كيلو الليمون البلدي: من 6 لـ 20 جنيهًا.
كيلو عنب بناتي أصفر: من 9 لـ 15 جنيهًا.
كيلو عنب بناتي أحمر: من 9 لـ 15 جنيهًا.
كيلو تفاح مصري: من 16 لـ 26 جنيهًا.
كيلو بلح رملي: من 7 لـ 10 جنيهات.
كيلو بلح سيوي: من 30 لـ40 جنيهًا.
كيلو بلح زغلول: من 9 لـ 15 جنيهًا.
كيلو تين برشومي: من 6 لـ 14 جنيهًا.
كيلو كنتالوب: من 6 لـ14 جنيهًا.
كيلو خوخ مستورد: 40 جنيهًا.
كيلو كمثرى خشابي: من 12 لـ 22 جنيهًا.
كيلو كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ25 جنيهًا.
أناناس: 50 جنيهًا.
كيلو دوم: من 20 لـ40 جنيهًا.
كيلو كريز: 25 جنيهًا.
كيلو كيوي: 26 جنيهًا.
كيلو أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.
كيلو موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.
كيلو موز صعيدي: من 7 لـ 10 جنيهات.
أسعار المانجو اليوم
كيلو مانجو عويس: من 25 لـ 45 جنيهًا.
كيلو مانجو هندي: من 15 لـ 27 جنيهًا.
كيلو مانجو تيمور: من 15 لـ 27 جنيهًا.
كيلو مانجو زبدية: من 15 لـ 20 جنيهًا.
كيلو مانجو بلدي: من 9 لـ 15 جنيهًا.
كيلو مانجو فونس: من 15 لـ 27 جنيهًا.
كيلو مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.
كيلو مانجو دبشة: من 15 لـ 21 جنيهًا.
كيلو مانجو صديقة: من 15 لـ 27 جنيهًا.
كيلو مانجو جولك: من 15 لـ 21 جنيهًا.
كيلو مانجو سكري: من 15 لـ 23 جنيهًا.
كيلو مانجو بيض العجل: من 14 لـ 20 جنيهًا.
كيلو مانجو سنارة: من 14 لـ 20 جنيهًا.
كيلو مانجو تومي: من 11 لـ 19 جنيهًا.
كيلو مانجو فجر كلان: من 11 لـ 19 جنيهًا.
كيلو مانجو كنت:- من 11 لـ 19 جنيهًا.
كيلو مانجو كيت: من 11 لـ 19 جنيهًا.
كيلو مانجو نعومي: من 15 لـ 27 جنيهًا.