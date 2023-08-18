الجمعة 18 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السيطرة على حريق نشب بـ "جراج العتبة"

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب في « جراج العتبة» بدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة دون وقوع إصابات.

تعود تفاصيل تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في « جراج العتبة» ، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران والسيطرة على الحريق.

فرض كردون أمني حول مكان الحريق

وجرى فرض كردون أمني، حول "الجراج" الذي شهد الحريق المندلع به النيران، لعدم امتداد النيران ، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة وإجراء عمليات تبريد، كما تبين أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الحريق وملابساته.

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