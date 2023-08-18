قرارات جديدة حول وفاة طالب صدمه قطار

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثمان طالب لقي حتفه إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطب الشرعي.

البداية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة طالب جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها.

نقل الجثمان لمشرحة مستشفى بنها التعليمي

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة طالب يبلغ من العمر حوالي 15 سنة، إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.