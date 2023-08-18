بيت التراث المصري يصون ذاكرة مصر الثقافية والوزيرة تفتتحه الأحد

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، الأحد المقبل الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ "بيت التراث المصري" بمركز الحرف اليدوية في الفسطاط، ويأتي ذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عامًا على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.

وزيرة الثقافة



من ناحيتها، أكدت مستشارة وزيرة الثقافة للتراث الثقافي غير المادي الدكتورة نهلة إمام أن مصر ستقوم الأحد المقبل، بتدشين المرحلة الأولى لـ"بيت التراث المصري" بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عاماً على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.

وقالت مستشارة وزيرة الثقافة إن المرحلة الأولى من "بيت التراث المصرى" ستضم الأرشيف القومي للتراث الثقافي غير المادي بجميع المحافظات وكذلك استضافة فعاليات وأنشطة في هذا الإطار.

الدكتورة نهلة إمام

وأشارت فى تصريحات لها، إلى أن مصر أعدت برنامجا حافلا للاحتفال بمرور 20 عاما على اتفاقية صون التراث والتي ستكون فرصة جيدة لإعادة إلقاء الضوء على العناصر السبعة المصرية التي تم تسجيلها على قوائم التراث غير المادي لليونسكو وهي: السيرة الهلالية، التحطيب، الأراجوز، النسيج اليدوي، الممارسات المرتبطة بالنخلة، فنون الخط العربي والاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة.. مؤكدة أن مصر بلد عظيم ثقافيا ولديه العديد من العناصر التي لم تسجل بعد.

تراث ثقافي غير مادي في دول العالم الإسلامي

وأوضحت مستشارة وزيرة الثقافة أن الاحتفالات بهذه المناسبة بدأت في شهر مارس الماضي من خلال عقد مؤتمر عالمي للتراث غير المادي تحت اسم “تراث ثقافي غير مادي في دول العالم الإسلامي.. المشترك والمتنوع”، بمشاركة 13 دولة وعدد كبير من الباحثين في هذا المجال، كما تحتفل قصور الثقافة في المحافظات، ففي الصعيد يتم الاحتفال بفن التحطيب، أما في الواحات يتم الاحتفال بالممارسات المرتبطة بالنخيل.. ولفتت إلى أنه تم تزيين دار الأوبرا المصرية بصور فوتوغرافية لبعض عناصر التراث غير المادي.

وتشارك مصر الاحتفاء بهذه المناسبة، بالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات والممارسين والمهتمين والمتخصصين، في إطار خطتها لرفع الوعي بأهمية التراث وضرورة الحفاظ عليه وربطه بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، من خلال مهرجان “التمور” بواحة سيوة في أكتوبر المقبل، كما تشارك بعدد من الفعاليات بأسوان تلقي الضوء على مفردات الترابط بين عناصر التراث الثقافي المادي وغير



"بيت التراث المصري"

بيت التراث المصري تابع لوزارة الثقافة في منطقة الفسطاط بالقاهرة، ويعد من أبرز المحاولات الجادة للحفاظ على تراث مصر الثقافي غير المادي، الذي ظل سنوات طويلة مقصوراً على محاولات فردية لتجميعه ومحاولة إنقاذه من الاندثار.

