وصول أول سفينة شحن من أوكرانيا إلى البوسفور منذ تعليق اتفاق الحبوب

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن سفينة الحاويات Joseph Schulte التي ترفع علم هونج كونج، وغادرت في 16 أغسطس ميناء أوديسا الأوكراني، وصلت إلى مضيق البوسفور في الساعة 07:00 من صباح اليوم، كما أن السفينة المحملة بـ 30 ألف طن من الحبوب، كانت الأولى التي تغادر موانئ أوكرانيا منذ تعليق روسيا اتفاق الحبوب.

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إطلاق ممرات مؤقتة في البحر الأسود للسفن التجارية

وذكرت “القاهرة الإخبارية” أن السفينة وصلت مساء أمس الخميس إلى ميناء أمبرلي التركي قرب إسطنبول، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول مسارها، فيما أعلنت القوات البحرية الأوكرانية في 10 أغسطس الجاري، إطلاق "ممرات مؤقتة" في البحر الأسود للسفن التجارية المتوجهة من وإلى موانئ تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني الأوكرانية.

خطر الألغام البحرية على مسار السفن

وحذرت كييف مالكي وقباطنة السفن من التهديد العسكري وخطر الألغام البحرية على مسار السفن، وأشارت إلى أنهم أخذوا على عاتقهم "العمل في مثل هذه الظروف"، وأكدت أن هذه المسارات ستستخدم بالدرجة الأولى لمغادرة السفن المدنية العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.