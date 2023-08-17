أنقرة تُوجه رسالة خاصة لموسكو حول تفتيش السفن في البحر الأسود

وجهت "أنقرة"، رسالة خاصة إلى موسكو بشأن عملية تفتيش سفينة الشحن "سوكرا أوكان" من قبل وحدات الجيش الروسي البحرية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك في رسالة "مركز مكافحة التضليل الإعلامي"، الذي تم إنشاؤه برعاية إدارة الاتصالات التابعة لإدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

التوتر في البحر الأسود

وذكرت رسالة المركز، أنه "بعد الإجراءات المتخذة بخصوص السفينة، تم نصح الجانب الروسي على نحو مناسب، بتجنب مثل هذه المبادرات التي قد تزيد التوتر في البحر الاسود".

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة تابعة لبحريتها قامت بتفتيش سفينة شحن أجنبية متجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني.

وأضافت الوزارة، بسبب عدم استجابة قبطان السفينة لطلب التوقف للتفتيش بهدف التأكد من عدم وجود بضائع ممنوعة على متنها، اضطرت السفينة الروسية إلى إطلاق طلقات تحذيرية من أسلحة آلية.

وأعلنت السلطات الروسية في وقت سابق، أنه بعد وقف العمل بمبادرة حبوب البحر الأسود وإغلاق الممر الإنساني البحري، سينظر إلى جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية في مياه البحر الأسود على أنها ناقلة محتملة للبضائع العسكرية، وبالتالي ستخضع للتفتيش إذا لزم الأمر "للتأكد إن كان هذا صحيحا أم لا".