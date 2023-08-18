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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وبلدات بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين وبلدات وقرى، بالضفة الغربية المحتلة، وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وداهمت عدة أحياء فيها.

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 اندلاع مواجهات بين شابان الفلسطينيين وقوات الاحتلال

كما اقتحمت قرية مثلث الشهداء ومدخل بلدة قباطية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشابان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

اقتحام بلدة برقين وقرية طورة غرب جنين

وقامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة برقين وقرية طورة غرب جنين، وكثفت من وجودها العسكري، في محيط يعبد وقراها، وتشهد الضفة الغربية المحتلة مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تنفذ اقتحامات ومداهمات بشكل مكثف، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي يؤدي في معظم الأحيان إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين.

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