روسيا تُعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو وضواحيها، دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو أضرار، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف العاصمة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعة - أنه فجر اليوم في موسكو، شن نظام كييف هجومًا جديدًا باستخدام طائرة بدون طيار ضد أهداف في موسكو وضواحيها، وأضافت "دفاعاتنا اعترضت المسيّرة التي سقطت على مبنى غير سكني في منطقة جسر كراسنو بريسنينسكايا بمدينة موسكو دون أن يسفر ذلك عن إصابات.

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أعلن في وقت سابق إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية حلّقت باتجاه موسكو، وأسقطت في منطقة Expocentre دون وقوع إصابات.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة قوات كييف مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود الروسي بزورق مسيّر، مؤكدة تدميره قبل وصوله إلى هدفه.

وذكرت وزارة الدفاع -في بيانها، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود المخصصة لحماية الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 237 كم جنوب غرب سيفاستوبول.

وأوضحت أن محاولة الهجوم تم تنفيذها بقارب بحري مسير، حيث تم رصده وتدميره قبل وصوله إلى الهدف، مؤكدة أن سفن الأسطول تواصل مهامها بشكل طبيعي.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت روسيا، إسقاط ثلاث مسيّرات أوكرانية في منطقة كالوغا جنوب غرب العاصمة موسكو.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، عبر تليجرام، أنها أحبطت محاولة هجوم أوكراني عبر ثلاث مركبات جوية من دون طيار في منطقة كالوغا، في تمام الساعة الخامسة فجرًا.

وأكدت أن كل المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى أن الحادث لم يؤدي لسقوط قتلى أو جرحى.

وأكد الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا عبر تليجرام أن المسيّرات تمّ إسقاطها "في جنوب منطقة" كالوغا الواقعة على مسافة نحو 200 كلم جنوب غرب موسكو.

وتزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصا تلك التي تستهدف العاصمة.

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