الذهب يُخالف التوقعات.. أسعار المعدن الأصفر اليوم الجمعة

يشهد سوق الذهب على مدار الأيام الماضية اضطرابًا كبيرًا في الأسعار، إذ ارتفع حوالي 300 جنيهًا على سعر الجرام دفعة واحدة ليتخطى عيار 18 حاجز الـ2000 جنيه، ليعاود الهبوط مرة أخرى بنسب طفيفة.

وتنشر "الوفد" أسعار الذهب اليوم الجمعة بالصاغة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 10:- 1076 جنيه.

عيار 14:- 1507 جنيه.

عيار 18:- 1937 جنيه.

عيار 21:- 2260 جنيه.

عيار 24:- 2583 جنيه.

الجنيه الذهب:- 18080 جنيه.

وقية الذهب:- 80327 جنيه.

أسعار الدولار اليوم

الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الشراء:- 30.83 جنيه.

سعر البيع:- 30.93 جنيه.

الدولار في بنك مصر

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:- 30.90 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.