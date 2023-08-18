عاجل
تنسيق الجامعات 2023| مد فترة تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية
الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الذهب يُخالف التوقعات.. أسعار المعدن الأصفر اليوم الجمعة

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

يشهد سوق الذهب على مدار الأيام الماضية اضطرابًا كبيرًا في الأسعار، إذ ارتفع حوالي 300 جنيهًا على سعر الجرام دفعة واحدة ليتخطى عيار 18 حاجز الـ2000 جنيه، ليعاود الهبوط مرة أخرى بنسب طفيفة.

txt

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الشادر بأسيوط

txt

السردين بــ 35 جنيهًا.. تعرف على أسعار الأسماك اليوم الجمعة بالمنيا

وتنشر "الوفد" أسعار الذهب اليوم الجمعة بالصاغة.

أسعار الذهب اليوم 

عيار 10:- 1076 جنيه.

عيار 14:- 1507 جنيه.

عيار 18:- 1937 جنيه.

عيار 21:- 2260 جنيه.

عيار 24:- 2583 جنيه.

الجنيه الذهب:- 18080 جنيه.

وقية الذهب:- 80327 جنيه.

أسعار الدولار اليوم

الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الشراء:- 30.83 جنيه.

سعر البيع:- 30.93 جنيه.

الدولار في بنك مصر

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:- 30.90 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

مواد متعلقة

المجنونة بــ 10 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضراوات بالمنيا

حركة السيارات بنفق الأزهر صباح اليوم

بركات: الزمالك يرفض رحيل زيزو رغم إغراءات الشباب

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار وسيول في جنوب سيناء (شاهد)

موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن ..والقناة الناقلة

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الشادر بأسيوط