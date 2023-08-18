استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الشادر بأسيوط

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الشادر بمدينة أسيوط اليوم الجمعة، الموافق 18 أغسطس، مع احتساب رسوم إضافية تتراوح بين 5 و7 جنيهات للكيلو في التجزئة.

وفيما يلي أسعار بعض الخضروات والفاكهة في سوق الشادر:

أما عن أسعار الفواكه، فقد جاءت على النحو التالي:

سعر الليمون البلدي يتراوح بين 10 - 20 جنيها.

سعر الفراولة يتراوح بين 7 - 10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر يتراوح بين 10 - 14 جنيها.

العنب البناتى الأحمر يتراوح بين 10 - 16 جنيهًا.

سعر الكيوي حوالي 26 جنيهًا.

سعر الكانتلوب ما بين 6 - 12 جنيهًا.

سعر الخوخ البلدي العريشي ما بين 20 - 30 جنيهًا.

سعر مشمش صحراوي بين 20 و40 جنيهًا.

سعر البطيخ بين 48 - 60 جنيهًا.

سعر التفاح المصري يتراوح بين 12 - 30 جنيهًا.

سعر المانجو البلدي تتراوح بين 9 - 15 جنيهًا.

أما عن أسعار الخضروات، فقد استقر سعر كيلو الطماطم عند 4.5 - 7.5 جنيه.

سعر كيلو البطاطس يتراوح ما بين 7 - 10 جنيهات.

سعر كيلو البصل يصل إلى 9 - 16 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي مستقر في نطاق 6 - 9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح سعره بين 7 - 10 جنيهات.

سعر كيلو الملوخية حوالي 3 - 4 جنيهات.

سعر الخيار البلدي يتراوح بين 4 - 6 جنيهات.

ورق العنب البلدي يتراوح سعره بين 19 - 25 جنيهًا.

البامية تحافظ على استقرار سعرها عند 16 - 24 جنيهًا للكيلو.

سعر الثوم يتراوح بين 24 - 35 جنيها للكيلو.

سعر الكوسة يتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر خس كابوتشي ثابت في نطاق 3 إلى 4 جنيهات.

جزر بدون عروش يصل سعره إلى 7 إلى 10 جنيهات.

سعر الفاصوليا يتراوح بين 14 - 20 جنيهًا.

باذنجان البلدي تتراوح بين 3 - 4.50 جنيه.

باذنجان أبيض مستقر في نطاق 3 إلى 4.5 جنيه.

سعر فلفل حامي بلدي يتراوح ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

فلفل حامي صوب يحقق سعرًا بين 6 إلى 9 جنيهات.

فلفل رومي صوب يتراوح سعره من 7 إلى 10 جنيهات.

فلفل ألوان (أصفر / أحمر / برتقالي) يتراوح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

قرع عسل يصل سعره من 18 إلى 24 جنيهًا.

ومن الملاحظ أن أسعار هذه المنتجات لم تشهد تغيرًا ملحوظًا عن أيام سابقة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسواق.

تذبذب طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة بين البائعين المختلفين

ودائمًا ما ينبغي على المواطنين أن يأخذوا في الاعتبار وجود تذبذب طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة بين البائعين المختلفين، حيث يمكن أن يضاف مبلغ إضافي قد يصل إلى 7 جنيهات للكيلو في التجزئة.

تجدر الإشارة إلى أن سلامة وجودة المنتجات تعتبر من أهم العوامل التي ينبغي مراعاتها عند اختيار الخضروات والفاكهة، حسبما يؤكده الخبراء. يجب على المستهلكين فحص المنتجات بعناية والتأكد من سلامتها وعدم وجود عيوب قبل الشراء.

ومن المتوقع أن يستمر استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الشادر في الأسابيع المقبلة، ما لم يحدث تغير في الأحوال الجوية أو في المعروض والطلب على هذه المنتجات. ويأمل المواطنون في استمرار هذا الاستقرار لضمان توفر الخضروات والفاكهة بأسعار معقولة للجميع.