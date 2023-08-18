الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

السردين بــ 35 جنيهًا.. تعرف على أسعار الأسماك اليوم الجمعة بالمنيا

أسواق بيع الأسماك
أسواق بيع الأسماك بالمنيا

تشهد أسواق ومحلات وحلقات بيع الأسماك بمختلف أنواعها بمحافظة المنيا ، اليوم الجمعة  18 أغسطس 2023 ، إستقرارا طوال الأسبوع ، حيث رصد تقرير بوابة الوفد ، تراوح  سعر بيع البلطى الأسوانى ما بين 20 لــ 60 جنيهًا  للكيلو .

وأسعار بيع الفيليه البلطي ما بين 40 لــ 200 جنيهًا  للكيلو ، كما تراوحت أسعار بيع البياض الأملس مقاس 1 من 60 لــ 100 جنيهًا  للكيلو ، وتراوحت أسعار بيع القراميط من 20 لــ 40 جنيهًا  للكيلو ، والثعابين من 50 لــ  250 جنيهًا للكيلو  ، والمكرونة السويسي من 65 لــ 95 جنيهًا  للكيلو.

 والبرانيس الإسكندراني من 62 لــ 102 جنيهًا  للكيلو ، وأسعار بيع الأسماك المكرونة الخليجى تراوحت من  50 لــ 70 جنيهًا  للكيلو ، والمكرونة المجمدة من 30 لــ 40 جنيهًا  للكيلو ، وسمك موسى من 170 لــ  265 جنيهًا للكيلو ، والسبيط من 140 لــ  280 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الدنيس بين 100 لــ 160 جنيهًا للكيلو 

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 لــ 210  جنيهًا  ، وتراوح سعر البلطي مقاس رقم 1 ما بين 58 لــ 62 جنيهًا  للكيلو ، وترواحت أسعار بيع البلطي مقاس 2 ما بين 62 لــ 66 جنيهًا  للكيلو ، ، وقشر البياض ما بين 70 لــ 100 جنيهًا  للكيلو ، والبوري 80 لــ  100 جنيهًا  للكيلو ، بحسب شعبة الأسماك.

أما الجمبرى الجامبو فسجل سعر من 380 لــ  480 جنيهًا  للكيلو ، وتراوح سعر الجمبري مقاس 1 ما بين 270 لــ 370 جنيهًا  للكيلو ، وتراوحت أسعار بيع الجمبرى مقاس 2 من 196 لــ 290 جنيهًا للكيلو  ، والجمبرى مقاس 3 من 70 لــ160 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر سمك السردين المجمد بين 35 لــ 75 جنيهًا  للكيلو، وتراوح سعر سمك الماكريل المجمد بين 60 لــ 90 جنيهًا  للكيلو.

وتراوح سعر سمك البربون المجمد بين 25 لــ 35 جنيهًا  للكيلو، وتراوح سعر المرجان المجمد بين 20 لــ 30 جنيهًا  للكيلو، وتراوح سعر المكرونة المجمد بين 30 لــ 40 جنيهًا  للكيلو، وجديرا بالذكر،  ان مصادر صيد الأسماك بمحافظة المنيا ، تتمثل في ( نهر النيل – البحر  اليوسفي – ترعة الإبراهيمية – المزارع الصناعية ) .

وتخضع أعمال الصيد لحملات تفتيشية  من قبل شرطة المسطحات المائية بالمنيا ، وذلك على رخص قوارب الصيد والصيادين ، وكذلك نوعية شباك الصيد ، وأماكن الصيد المسموح بها ، حيث يجرم  شباك  الصيد ذات الفتحات الصغيرة لمنع صيد ( الزريعة ) .

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