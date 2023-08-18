السردين بــ 35 جنيهًا.. تعرف على أسعار الأسماك اليوم الجمعة بالمنيا

تشهد أسواق ومحلات وحلقات بيع الأسماك بمختلف أنواعها بمحافظة المنيا ، اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 ، إستقرارا طوال الأسبوع ، حيث رصد تقرير بوابة الوفد ، تراوح سعر بيع البلطى الأسوانى ما بين 20 لــ 60 جنيهًا للكيلو .

وأسعار بيع الفيليه البلطي ما بين 40 لــ 200 جنيهًا للكيلو ، كما تراوحت أسعار بيع البياض الأملس مقاس 1 من 60 لــ 100 جنيهًا للكيلو ، وتراوحت أسعار بيع القراميط من 20 لــ 40 جنيهًا للكيلو ، والثعابين من 50 لــ 250 جنيهًا للكيلو ، والمكرونة السويسي من 65 لــ 95 جنيهًا للكيلو.

والبرانيس الإسكندراني من 62 لــ 102 جنيهًا للكيلو ، وأسعار بيع الأسماك المكرونة الخليجى تراوحت من 50 لــ 70 جنيهًا للكيلو ، والمكرونة المجمدة من 30 لــ 40 جنيهًا للكيلو ، وسمك موسى من 170 لــ 265 جنيهًا للكيلو ، والسبيط من 140 لــ 280 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الدنيس بين 100 لــ 160 جنيهًا للكيلو

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 لــ 210 جنيهًا ، وتراوح سعر البلطي مقاس رقم 1 ما بين 58 لــ 62 جنيهًا للكيلو ، وترواحت أسعار بيع البلطي مقاس 2 ما بين 62 لــ 66 جنيهًا للكيلو ، ، وقشر البياض ما بين 70 لــ 100 جنيهًا للكيلو ، والبوري 80 لــ 100 جنيهًا للكيلو ، بحسب شعبة الأسماك.

أما الجمبرى الجامبو فسجل سعر من 380 لــ 480 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الجمبري مقاس 1 ما بين 270 لــ 370 جنيهًا للكيلو ، وتراوحت أسعار بيع الجمبرى مقاس 2 من 196 لــ 290 جنيهًا للكيلو ، والجمبرى مقاس 3 من 70 لــ160 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر سمك السردين المجمد بين 35 لــ 75 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر سمك الماكريل المجمد بين 60 لــ 90 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر سمك البربون المجمد بين 25 لــ 35 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر المرجان المجمد بين 20 لــ 30 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر المكرونة المجمد بين 30 لــ 40 جنيهًا للكيلو، وجديرا بالذكر، ان مصادر صيد الأسماك بمحافظة المنيا ، تتمثل في ( نهر النيل – البحر اليوسفي – ترعة الإبراهيمية – المزارع الصناعية ) .

وتخضع أعمال الصيد لحملات تفتيشية من قبل شرطة المسطحات المائية بالمنيا ، وذلك على رخص قوارب الصيد والصيادين ، وكذلك نوعية شباك الصيد ، وأماكن الصيد المسموح بها ، حيث يجرم شباك الصيد ذات الفتحات الصغيرة لمنع صيد ( الزريعة ) .