خطبة الجمعة اليوم بعنوان.. "اسم الله الرحيم"

يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "اسم الله الرحيم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز ، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .



وكانت قد حددت وزارة الاوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر أغسطس ٢٠٢٣م :



- الجمعة الأولى 4/ 8/ 2023م : الحمد في القرآن والسنة.

- الجمعة الثانية 11 /8 /2023م : اسم الله الولي.

- الجمعة الثالثة 18 /8/ 2023م : اسم الله الرحيم.

- الجمعة الرابعة 25/ 8/ 2023م : قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.



تنطلق اليوم الجمعة عشرة قوافل دعوية من وزارة الأوقاف ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:



1- مديرية أوقاف القليوبية (دملو):

1. الدكتور/ هشام عبد العزيز علي - رئيس القطاع الديني - القبلي - دملو

2. الشيخ / صفوت فاروق أبو السعود - مدير المديرية - الزهراء - دملو

3. الشيخ / عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن - مدير الدعوة - الرحمن - دملو

4. الشيخ / عبد المعطي أحمد عبد المجيد - مدير إدارة الإدارات - الشهيد - دملو

5. الشيخ / محمد عبد الفتاح أحمد إمام - مسئول الإرشاد بالديني - البحري - دملو

6. الشيخ / محمد منصور عثمان عبد الرحمن - مسئول شئون القرآن - الحاج سلام - دملو

7. الشيخ / نجاح السيد عبد الله العجمي - مدير إدارة بنها أول - السلام المحلاوي - دملو

8. الشيخ / محمد إبراهيم محمد صالح - خطيب مكافأة - المدينة المنورة - دملو

9. الشيخ / فريد متولي إبراهيم المسلماني - إمام وخطيب - السلام - دملو

10. الشيخ / محمد أحمد عبد الغني الدغيدي - إمام وخطيب - عمر بن الخطاب - دملو



2- مديرية أوقاف السويس (عتاقة):

1. الشيخ / ماجد راضي فرج - مدير المديرية - المصطفى - الملك عبد الله

2. الشيخ/ محمود أحمد منصور - مدير الإدارة - نبي الله إسماعيل - التوفيقية

3. الشيخ/ إبراهيم عبد الله راغب - مدير إدارة الإدارات - نبي الله سليمان - الحرية

4. الشيخ/ مصطفى حامد عبد المقصود - مفتش المتابعة - الخليفة بن زايد - الشيخ زايد

5. الشيخ/ شاهر محمد شكري - إمام وخطيب - المعز - السلام2

6. الشيخ/ فرج شعبان أبو الفتوح - إمام وخطيب - خالد بن الوليد - الصفا

7. الشيخ/ أسامة عبد العزيز الزيات - إمام وخطيب - إبراهيم نافع - السلام2

8. الشيخ/ محمد السعيد عبد الفتاح - إمام وخطيب - أهل بدر - زويل

9. الشيخ/ جمال معوض إسماعيل - إمام وخطيب - الفتح الإسلامي - السلام2

10. الشيخ/ عبد الرحمن صابر لطفي - إمام وخطيب - إمام المرسلين – الرحاب

3- مديرية أوقاف الأقصر (حاجر كومير):

1. الشيخ/ سيد محمد عبد الدايم - مدير المديرية - الإمام الحسين - حاجر كومير

2. الشيخ/ أحمد أمين أحمد - مسئول شئون المساجد - الرحمن الدقيرة - حاجر كومير

3. الشيخ/ أبو الحسن عبد الفتاح أحمد - إمام وخطيب - أم المؤمنين عائشة - حاجر كومير

4. الشيخ/ صبري عبد الستار عبد الحكيم - مسئول شئون القرآن - السيدة خديجة - حاجر كومير

5. الشيخ/ حسن بشاري سليمان - مفتش دعوة - الحاجة آمنة - حاجر كومير

6. الشيخ/ كمال عباس حفني - مسئول المساجد بالإدارة - خالد بن الوليد - حاجر كومير

7. الشيخ/ فتحي عبد الحميد زيدان - إمام وخطيب - الرحمن - حاجر كومير

8. الشيخ/ عبد السلام فراج على - إمام وخطيب - عمر بن الخطاب - حاجر كومير

9. الشيخ/ ربيع عبد الرازق أحمد - إمام وخطيب - أحمد عنان - حاجر كومير

10. الشيخ/ يوسف عبد الفتاح أحمد - إمام وخطيب - نور الإسلام - حاجر كومير

4- مديرية أوقاف المنيا (طهنا الجبل):

1. الشيخ / محمود محمد توفيق - مدير المتابعة - حسين حسن سالم- طهنا الجبل

2. الشيخ / بدران فتحي رياض - مدير إدارة - الهداية- طهنا الجبل

3. الشيخ / منتصر حسن رضوان - مفتش دعوة - التقوى والايمان- طهنا الجبل

4. الشيخ / مصطفى محمد محمود - مفتش دعوة - السلام- طهنا الجبل

5. الشيخ / أحمد ربيع محمد سيد - مفتش دعوة - الإيمان- طهنا الجبل

6. الشيخ / صلاح رجب أحمد - مفتش دعوة - الفتح- طهنا الجبل

7. الشيخ / شعبان أحمد إبراهيم - مفتش دعوة - المصطفى- طهنا الجبل

8. الشيخ / أحمد محمود أحمد عثمان - إمام وخطيب - الهدى- طهنا الجبل

9. الشيخ / إبراهيم أحمد جارحي - إمام وخطيب - الحاج سلمان- طهنا الجبل

10. الشيخ / جمال عبد السميع أحمد - إمام وخطيب - سالم خليل- طهنا الجبل

5- مديرية أوقاف البحيرة (أبو المطامير):

1. الشيخ / محمد محمود أبو حطب - مدير المديرية - النصر - أبو المطامير

2. الشيخ / محمد رجب خليفة - وكيل المديرية - الإصلاح الزراعي- أبو المطامير

3. الشيخ/يحيى عبد العاطي السيد - مسئول الإرشاد الديني - الناصر - أبو المطامير

4. الشيخ/ محمد عادل الملاح - إمام وخطيب - الثانوي العام - أبو المطامير

5. الشيخ/ محمد عصام الطباخ - إمام وخطيب - النصر البحري - أبو المطامير

6. الشيخ/ أحمد عوض عبدالجواد أبو رحمة - إمام وخطيب - السلام نوار - أبو المطامير

7. الشيخ/ عمرو محمد عبد المنطلب - إمام وخطيب - يوسف قباء - السمكري

8. الشيخ/أحمد عرابي علي - إمام وخطيب - الرحمة - عاشور

9. الشيخ/ وليد اسماعيل علي بصل - إمام وخطيب - عبدالرحمن بن عوف -سوق الجملة

10. الشيخ/ إبراهيم أحمد محمود عبدالله - إمام وخطيب - الرحمن - السوق القديم

11. الشيخ/ علاء عبدالحليم دسوقي الحميري - إمام وخطيب - الشرقي - أبو المطامير

12. الشيخ/علاء رجب الديب - إمام وخطيب - عثمان القبلي - عزبة عثمان

13. الشيخ/ رمضان عطيه ضيف ماضي - إمام وخطيب - الفتح الإسلامي - بجوار الإرشاد الزراعي

14. الشيخ/ عبدالقادر عبد الكريم خضر - إمام وخطيب - الزراعة - أبو المطامير

15. الشيخ/ محمد رجب عرقوب - إمام وخطيب - الهدى - بجوار السكة الحديد

16. الشيخ/ عيد رجب إدريس إسماعيل - إمام وخطيب - الرضوان - الموقف

6- مديرية أوقاف بني سويف (بياض العرب):

1. د/ عبد الرحمن نصر أحمد نصار - مدير المديرية - أبو بكر الصديق – بياض العرب

2. الشيخ/ علي دياب عبد الله - مدير الإدارة - الكريم - بياض العرب

3. الشيخ/ عماد أحمد حسن - مفتش دعوة - العمدة - بياض العرب

4. الشيخ/ مبروك مختار محمد - مفتش دعوة - الطاهر - بياض العرب

5. الشيخ/ هاني حمادة عبد العزيز - إمام وخطيب - على بن أبى طالب - بياض العرب

6. الشيخ/ كمال جمعة طلب - إمام وخطيب - الكحلاوي - بياض العرب

7. الشيخ/ عمر صابر عبد الله - إمام وخطيب - نور الإسلام - بياض العرب

8. الشيخ/ عبد المنعم هيبة عبد المنعم - إمام وخطيب - الغفران - بياض العرب

9. الشيخ/ أحمد صابر أبو العلا - إمام وخطيب - الرحمة - بياض العرب

10. الشيخ/ حسام صلاح رياض - إمام وخطيب - الروضة – بياض العرب

11. الشيخ/ محمد علي عبد الجواد - إمام وخطيب - فجر الإسلام - بياض العرب

