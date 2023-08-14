كارت الخدمات الحكومية.. بصمة لمنع التلاعب (فيديو)

أكد المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن كارت الخدمات الحكومية سيكون به كافة الخدمات التي يمكن أن يتم تقديمها للمواطن، مشيرا إلى أنه يقدم خدمات التموين وخدمات التأمين الصحي.

وقال خالد العطار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن كارت الخدمات الحكومية يتم ربطه بحساب بنكي للمواطن، دون أي اعباء إضافية يتم اضافتها على المواطن، ويتم أيضا ربطها برقم هاتف.

كارت الخدمات الحكو مية يحتوي على بصمة لمنع التلاعب



وتابع نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن كارت الخدمات الحكومية، يحتوي على بصمة لمنع التلاعب، ويمكن أيضا أن يتم إستخدامه في التأمين الصحي الشامل، والخدمات الطبية.