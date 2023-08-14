الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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كارت الخدمات الحكومية.. بصمة لمنع التلاعب (فيديو)

كارت الخدمات الحكومية
كارت الخدمات الحكومية

أكد المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن كارت الخدمات الحكومية سيكون به كافة الخدمات التي يمكن أن يتم تقديمها للمواطن، مشيرا إلى أنه يقدم خدمات التموين وخدمات التأمين الصحي.

وقال خالد العطار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن كارت الخدمات الحكومية يتم ربطه بحساب بنكي للمواطن، دون أي اعباء إضافية يتم اضافتها على المواطن، ويتم  أيضا ربطها برقم هاتف.

 كارت الخدمات الحكومية يحتوي على بصمة لمنع التلاعب


وتابع  نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن كارت الخدمات الحكومية، يحتوي على بصمة لمنع التلاعب، ويمكن أيضا أن يتم إستخدامه في التأمين الصحي الشامل، والخدمات الطبية.