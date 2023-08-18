بركات يكشف موقف قندوسي مع الأهلي

كشف محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق، موقف لاعب الوسط الجزائري أحمد قندوسي مع النادي الأهلي.

ويرتبط اسم قندوسي بالرحيل عن الأهلي في الفترة الأخيرة نظرا لعدم تقديم أوراق اعتماده مع القلعة الحمراء.

وأكد بركات أن قندوسي الأقرب للخروج من قائمة النادي الأهلي في الموسم الجديد، لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وأضاف بركات أن قندوسي تلقى بالفعل عروضًا للرحيل عن الأهلي، لافتًا أن الأزمة في راتبه السنوي مرتفع.

وعن تجديد عقد كولر مع الأهلي أكد أن الأهلي قطع شوطًا كبيرًا وتوصل لاتفاق لتجديد التعاقد.

وأوضح أن كولر جاء في توقيت صعب بعد تجربة البرتغالي ريكاردو سواريش ولكن المدرب السويسري أبدع وأثبت أن سيرته الذاتية لم تأت من فراغ بل هو جدير بقيادة فريق كبير بقيمة الأهلي.

وأضاف: «استمرار كولر يضيف الكثير للأهلي لأنه يعلم بالفعل قدرات اللاعبين ويستطيع ترتيب الصفقات التي يطلبها بنفسه، وهو ما حدث بتمسكه بصفقة إمام عاشور وأيضًا التعاقد مع رضا سليم جناح الجيش الملكي المغربي».

وتابع: «كولر رتب أيضًا ملف المعارين واللاعبين العائدين من تجارب إعارة خارج الأهلي، هو مدرب له مميزات كثيرة ولكن أهمها بلا شك العدالة».

وأوضح أن كولر لا يلتفت سوى للتركيز في مصلحة الفريق ويعطي الفرصة لمشاركة أي لاعب يكون ملتزمًا ويستطيع العطاء مع الفريق وهو ما فرض الالتزام على الجميع.