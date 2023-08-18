الأرصاد تعلن تفاصيل طقس جنوب سيناء

تتوقع هيئة الارصاد الجوية، اليوم الجمعة 18 أغسطس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء.

وتشير هيئة الأرصاد إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتظهر السحب الرعدية أيضا على مناطق من أقصى الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد التي قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.

وتهطل أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وقد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات الساحلية:-

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 24

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 35 26

نخل 35 21

كاترين 32 18

الطور 34 27

طابا 37 25

شرم الشيخ 41 29

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 30 24

السلوم 31 23

سيوة 35 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 28

سفاجا 40 29

مرسى علم 41 29

شلاتين 40 30

حلايب 34 28

رأس حدربة 35