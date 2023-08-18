تاليسكا نجم النصر يشيد بمدرب الهلال السعودي

أشاد النجم البرازيلي تاليسكا لاعب النصر السعودي، بالمدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال، مؤكدًا أنه أفضل مدرب في مسيرته.

وأوضح تاليسكا أن خيسوس غيّر الكثير في حياته وطوّر من أدائه الفني خلال الفترة التي تدرب معه.

وتدرب تاليسكا تحت قيادة خيسوس أثناء تواجدهما في صفوف نادي بنفيكا البرتغالي.

وتطرق تاليسكا لمدرب النصر الحالي، البرتغالي لويس كاسترو قائلا :" هو مدرب رائع ودائم الدفاع عن اللاعبين".

ويستعد النصر لمواجهة التعاون مساء الجمعة في الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وعاد نادي النصر للرياض بعد 41 يوم من السفر خارج البلاد وداخلها بعيدًا عن منقطته الأساسية، وخلال تلك الفترة خاض العالمي معسكر في البرتغال وبعده في اليابان ثم العودة للسعودية والمشاركة في البطولة العربية بالطائف، وعاد الفريق في الساعات الاولى من اليوم الثلاثاء إلى الرياض.

بدأ معسكر النصر في البرتغال يوم 6 من شهر يوليو الماضي، وعاد اليوم 15 أغسطس إلى الرياض في فترة لعب خلالها 13 مباراة ما بين ودية في البرتغال واليابان، ثم خوض مواجهات البطولة العربية التي توج بها، والآن خاض بمدينة الدمام أول مواجهات دوري روشن.