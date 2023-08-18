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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

صحي ولذيذ| طريقة عمل بان كيك بالشوفان

بان كيك
بان كيك

بان كيك بالشوفان من الحلويات الصحية التي يمكنك صنعها كوجبه إفطار لذيذة وسريعة، يمكنك تناولها إذا كنت تسير على نظام صحي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

طريقة عمل بان كيك بالشوفان

المقادير

- الشوفان : كوب ونصف

- حليب : كوب

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

 

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طريقة التحضير

اطحني الشوفان في محضرة الطعام لمدة دقيقة حتى يصبح ناعماً.

اخلطي الشوفان المطحون مع البيكنج باودر، والملح، والقرفة في وعاء.

اخفقي الحليب مع البيض والفانيليا.

أضيفي خليط الحليب والبيض لخليط الشوفان وحركي حتى تتجانس المكونات واتركيها ترتاح لمدة 5 دقائق.

حمي مقلاة واسعة على نار متوسطة.

صبي مقدار من العجين واتركيها لتتحمر ثم اقلبيها على الوجه الآخر وحمريها.

قدميه ساخناً مع العسل والفواكة بحسب الرغبة.

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