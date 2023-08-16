رئيس إنبي يفتح النار على عيد بعد التوقيع لـ المصري

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن الجديد في أزمة اللاعب أحمد عيد، الظهير أيمن المنتخب الأولمبي بعد تعاقده مع النادي المصري البورسعيدي،واصفًا اللاعب بأنه عديم الاحترافية والانضباط الاحترافي

وقال الشريعي، خلال مداخلة هاتفية في تصريحات تلفيزيونية :أنه أول واحد اتكلمت أني مش فارق معايا أن اللاعب يكمل في الزمالك أو إنبي لكني أكدت قبل ذلك إن اللاعب غير منضبط من الناحية الاحترافية ولا يتحلى بالتصرفات الاحترافية.

وأكمل :نادي إنبي صاحب الفضل في أداء أحمد عيد خلال الفترة الأخيرة، واللاعب أخبرنا أنه يريد البقاء في إنبي وهو ما جعلنا نتحرك للحفاظ عليه.

وقال :أنا سعيد للغاية بتعاقد المصري مع اللاعب وهو ما يؤكد رؤية إنبي في اللاعب أنه غير منضبط مشددا على أن اللاعب كان يفكر في الاحتراف.

لافتا، إلى أن أحمد عيد بالأمس قال خلال جلسة استماع له في اتحاد الكرة أنه لن يلعب إلا للزمالك، واليوم يوقع للمصري.

ونفى الشريعي الاستغناء عن أي لاعب خاصة أمين أوفا، وهو مستمر معنا نظرًا لاحتياجات الفريق.