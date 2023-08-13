ناشئ إنبي على رادار تورينو الإيطالي

كشفت مصادر خاصة بنادي إنبي عن اهتمام نادي تورينو الإيطالي بمتابعة محمد جبريل عفروتو ناشئ إنبي مواليد 2010، و مخاطبة الفريق البترولي لعمل فترة معايشة لعفرتو في الأيام المقبلة.

ويضم قطاع الناشئين بنادي إنبي العديد من المواهب الشابة ، وهو ما ظهر في الموسم الماضي ، في ظهور أكثر من لاعب شاب في الفريق الأول ، ساهم في بقاء الفريق في الدوري الممتاز ، بعد تأزم موقفه بجدول الترتيب.

على جانب آخر يستعد الفريق الأول لفريق إنبي بقيادة المدير الفني تامر لمصطفى للدخول في معسكر الإعداد للموسم الجديد والذي من المقرر ان ينطلق بنهاية شهر أغسطس الجاري .