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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ناشئ إنبي على رادار تورينو الإيطالي

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت مصادر خاصة بنادي إنبي عن اهتمام نادي تورينو الإيطالي بمتابعة محمد جبريل عفروتو ناشئ إنبي مواليد 2010، و مخاطبة الفريق البترولي لعمل فترة معايشة لعفرتو في الأيام المقبلة.

ويضم قطاع الناشئين بنادي إنبي العديد من المواهب الشابة ، وهو ما ظهر في الموسم الماضي ، في ظهور أكثر من لاعب شاب في الفريق الأول ، ساهم في بقاء الفريق في الدوري الممتاز ، بعد تأزم موقفه بجدول الترتيب.

على جانب آخر يستعد الفريق الأول لفريق إنبي بقيادة المدير الفني تامر لمصطفى للدخول في معسكر الإعداد للموسم الجديد والذي من المقرر ان ينطلق بنهاية شهر أغسطس الجاري .

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