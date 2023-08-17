المقاولون يدعم صفوفه بصفقتين.. وإيقاف القيد في إنبي

أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده رسمياً مع الثنائي إسلام عبد النعيم وعمرو مرعي، في صفقتي انتقال حر.

وحصل المقاولون على توقيع إسلام عبد النعيم لاعب الاتحاد السابق بعقد يمتد لموسمين بينما وقع عمرو مرعي مهاجم إنبي السابق عقدا لمدة 3 مواسم في حضور محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون وشوقي غريب المدير الفني للفريق.

وحسم المقاولون التعاقد مع العربي بدر لاعب وسط الأهلي في صفقة انتقال حر أيضاً بينما وافق الفريق على رحيل مدافعه الشاب عمر فايد لنادي فنربخشة التركي.

إيقاف القيد في إنبي

تلقى إنبي إخطاراً رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بإيقافه عن القيد 3 فترات مقبلة، بسبب قضية التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق.

وقال أنيس بن ميم محامي بوغطاس : "الاتحاد الدولي (فيفا) قرر إيقاف القيد لإنبي، إلا أن النادي طعن أمام المحكمة الرياضية".

وأضاف: "المحكمة الرياضية بدورها رفضت الطعن، وأكدت القرار بشكل رسمي".

وكانت المحكمة غرمت إنبي 910 آلاف دولار قيمة المستحقات المتأخرة لزياد بوغطاس مع مهلة 45 يومًا للسداد وهو ما لم يحدث، لتصدر قرارها الرسمي بإيقاف النادي عن القيد 3 فترات انتقالات.. ويستطيع إنبي رفع هذا الإيقاف حال سداد قيمة الغرامة.