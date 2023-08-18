ليفربول يبدأ رحلة البحث عن بديل صلاح من هولندا

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي رحلة البحث عن بديل للمهاجم المصري الدولي محمد صلاح، بعدما ارتبط اللاعب بالرحيل عن صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي والانتقال للدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتحاد.

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تلقى محمد صلاح عدة عروض من الدوري السعودي أبرزها من نادي الاتحاد الذي يهتم بضم الدولي المصري خلال الميركاتو الصيفي الحالي ليكون بجوار كريم بنزيماو جوتا ورومارينيو.

ليفربول يفاوض بديل محمد صلاح

وضع نادي ليفربول اللاعب البلجيكي يوهان باكايوكو نجم فريق آيندهوفن الهولندي، ليكون بديل للدولي المصري محمد صلاح، مؤكدين أن باكايوكو صاحب الـ 20 عام حظى باهتمام كبير من مسؤولي ليفربول والمدرب الألماني يورجن كلوب، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة الفريق الهولندي قبل غلق باب الانتقالات.

ليفربول ينافس أندية إيفرتون وبيرنلي للحصول على خدمات اللاعب البلجيكي الشاب يوهان باكايوكو، لكن الفريق الهولندي لن يوافق على عرض بعينه، ويترك الأمر للذي يدفع أكثر من بين الثلاثي الراغب في الحصول على اللاعب.

لعب باكايوكو مع فريق آيندهوفن الهولندي في 41 مباراة بكافة المسابقات، وتمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف بالإصافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

موقف صلاح من الرحيل عن ليفربول

أكد رامي عباس وكيل اعمال محمد صلاح صاحب الـ 30 عام أن اللاعب ملتزم بعقد مع الريدز، وينتهي في يونيو من عام 2025، ويتبقى له موسمين من بينها الموسم الجاري، وأنه لن يرحل عن صفوف ليفربول قبل نهاية عقده أو حين يقرر الفريق الإنجليزيز